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"Прилеты" в двух районах: РФ атаковала Харьков КАБами, есть раненые

Алексей Тесля
20 сентября 2024, 18:01
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Попадания зафиксированы в Слободском и Основянском районах города, уточнил Олег Синегубов.
Харьков, взрыв
В Харькове прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Российские оккупационные войска сбросили на Харьков корректируемые авиационные бомбы в пятницу днем, 20 сентября.

В результате есть пострадавшие. Об этом в своем Telegram сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Есть информация про двух пострадавших после прилета", - написал Терехов.

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Кто такой Игорь Терехов?

Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - главой фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

Вместе с тем, по данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, число пострадавших в Харькове увеличилось до трех.

По его словам, по предварительным данным, попадания зафиксированы в Слободском и Основянском районах города.

Отметим, что ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов тактической авиацией в Донецкой и Харьковской областях!

"Харьков - в укрытие!" - предупредили в Воздушных силах.

Удары РФ по Харькову - последние новости

Днем 17 сентября РФ осуществила очередной обстрел Харькова и его окрестностей. Один из прилетов пришелся по лесополосе возле торгового центра. В результате атаки ранения получили четыре спасателя, которые ликвидировали пожар рядом. Всего пострадали шесть человек.

15 сентября оккупанты ударили по Харькову и району. Всего было зафиксировано 6 взрывов. Один из КАБов ударил прямо по жилому многоэтажному дому. В результате был разрушен один подъезд.

12 сентября в Харькове прогремели очень мощные взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе ударов КАБами по городу.

Инфографика КАБ, инфографика
/ Инфографика: Главред

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