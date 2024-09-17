Россия сбросила КАБ возле ТЦ в Харькове, ранена группа спасателей

Россия продолжает сбрасывать управляемые авиационные бомбы на украинских гражданских.

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Харьков снова под обстрелом / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, t.me/ihor_terekhov (иллюстративные)

Россия во вторник днем, 17 сентября, осуществила очередной обстрел Харькова и его окрестностей. По состоянию на 16:00 было известно о шести раненых.

Об обстрелах сообщили мэр города Игорь Терехов и глава ОГА Олег Синегубов.

До взрывов Воздушные силы предупреждали об авиационной опасности для ближнего приграничья - Харьковской и Сумской областей.

видео дня

Как отметил Синегубов, один из прилетов пришелся по лесополосе возле торгового центра. В результате атаки ранения получили четыре спасателя, которые ликвидировали пожар рядом.

РФ ударила по Харькову - смотрите видео:

В общем, уточнил Терехов, известно о шести раненых в результате атаки врага.

Также ВС РФ ударили управляемой авиабомбой по селу Черкасская Лозовая Харьковского района.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

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Во вторник днем, 17 сентября, Россия нанесла повторный массированный удар (на этот раз ракетами) по энергетике Сум. В результате российского обстрела горят две крупные электроподстанции.

Что касается города Конотоп, который также атаковали силы РФ на полчаса раньше чем Сумы, то есть попадание по мясокомбинату, где был пожар. По информации СМИ, Конотоп также без света и связи.

Как писал Главред, в ночь на 17 сентября российские оккупанты нанесли массированный авиационный удар по объектам энергетической системы в Сумской области. Силы ПВО над территорией области сбили 16 "Шахедов". Аварийные бригады начали восстановительные работы.

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