РФ нанесла авиационный удар по Сумщине: атакованы объекты энергетической системы

Пострадали населенные пункты Конотопского, Ахтырского и Сумского районов.

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Силы ПВО над территорией области сбили 16 "Шахедов" / Коллаж: Главред, фото: Западное ОТО НГУ, ГосЧС Сумщины

В ночь на 17 сентября российские оккупанты нанесли массированный авиационный удар по объектам энергетической системы в Сумской области.

Как сообщила Сумская ОВА в Telegram, вражескими "Шахедами" были атакованы объекты энергетической системы. Пострадали населенные пункты Конотопского, Ахтырского и Сумского районов.

"Объекты критической инфраструктуры – водоканалы, больницы и другие – подключены к системам резервного питания", - говорится в сообщении.

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Силы ПВО над территорией области сбили 16 "Шахедов".

Сейчас аварийные бригады ведут восстановительные работы, подытожили в ОВА.

Ранее Главред писал, что, согласно отчету Воздушных сил ВСУ, что в ночь на 17 сентября российская оккупационная армия атаковала Украину с воздуха - враг применил 51 БПЛА. Силам ПВО удалось уничтожить 34 ударных дрона.

Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Напомним, в ночь на 16 сентября российская оккупационная армия атаковала Киев дронами Shahed. Силы ПВО сбили в столичном регионе около двух десятков БПЛА врага. Воздушную тревогу в столице объявили около двух часов ночи, длилась она около трех с половиной часов.

Всего за ночь силы ПВО сбили 53 из 56 ударных дронов. Еще три вражеских беспилотника локационно потеряны в нескольких регионах, предварительно без пострадавших и последствий.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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