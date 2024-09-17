Ночная атака дронов: ПВО уничтожила 34 из 51 "Шахеда", два БПЛА вернулись в РФ

Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

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Силы ПВО сбили 34 ударных дрона из 51 / Коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада ТРО, 37 отдельная бригада морской пехоты

В ночь на 17 сентября российская оккупационная армия атаковала Украину с воздуха - враг применил 51 БПЛА. Силам ПВО удалось уничтожить 34 ударных дрона.

Как сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, с 19:00 по 06:00 радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 51 ударного БплА по направлениям: Курск, Приморско-Ахтарск – РФ, мыс Чауда – Крым.

Воздушное нападение противника отражала авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЕБ Воздушных Сил и Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбиты 34 ударных БпЛА.

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"Кроме того, в результате активного противодействия средств РЭБ Сил обороны, двенадцать БПЛА локационно потеряны в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших и разрушениях не поступала). Еще два вражеских ударных беспилотника вернулись в Россию", - говорится в сообщении.

Отчет Воздушных сил ВСУ / t.me/kpszsu

Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Воздушные атаки РФ на Украину

В ночь на 16 сентября российская оккупационная армия атаковала Киев дронами Shahed. Силы ПВО сбили в столичном регионе около двух десятков БПЛА врага. Воздушную тревогу в столице объявили около двух часов ночи, длилась она около трех с половиной часов.

Всего за ночь силы ПВО сбили 53 из 56 ударных дронов. Еще три вражеских беспилотника локационно потеряны в нескольких регионах, предварительно без пострадавших и последствий.

В ночь на 12 сентября российские оккупанты атаковали Киев дронами "Шахед". Это была седьмая атака на столицу с начала месяца. Все дроны были сбиты на подлете к городу. В течение ночи также объявлялись угрозы применения баллистики, но обошлось без ударов по Киеву.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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