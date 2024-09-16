Киевщина была под ударом: силы ПВО уничтожили 53 из 56 "Шахедов"

Три вражеских беспилотника были локационно потеряны в нескольких регионах, предварительно без пострадавших и последствий.

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Киев отбил восьмую за сентябрь воздушную атаку РФ / Коллаж: Главред, фото: Силы обороны Юга, 126 отдельная бригада ТРО

В ночь на 16 сентября 2024 российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами типа Shahed-131/136. Основное направление удара – Киевщина. Были сбиты 53 из 56 ударных дронов.

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, с 20:00 15 сентября по 06.00 16 сентября радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение 56 ударных БплА (пуски осуществлялись из Курска и Ейска, РФ).

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

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В результате противовоздушного боя сбиты 53 вражеских ударных БпЛА в Киевской, Черкасской, Винницкой, Полтавской, Сумской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Черкасской областях.

Еще три вражеских беспилотника локационно потеряны в нескольких регионах, предварительно без пострадавших и последствий.

Ночью были сбиты 53 из 56 ударных БПЛА / t.me/kpszsu

Атака РФ на Киев 16 сентября

В ночь на 16 сентября российская оккупационная армия атаковала Киев дронами Shahed. Силы ПВО сбили в столичном регионе около двух десятков БПЛА врага.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации, это была восьмая воздушная атака российских оккупантов на Киев с начала сентября. В отличие от последних атак, эта была массированной.

Воздушную тревогу в столице объявили около двух часов ночи, длилась она около трех с половиной часов.

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что все вражеские цели в регионе были уничтожены.

Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено.

В результате падения обломков сбитых целей ранена женщина. Она госпитализирована в одно из медучреждений области,.

По состоянию на 8:30 в области зафиксированы повреждения 5 автомобилей и 5 частных домов. В них выбиты двери, окна, посечены фасады и крыши.

В четырех районах возникли возгорание травяного настила и лесной подстилки. Все пожары ликвидированы.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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