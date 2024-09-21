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Зеленский объяснил, как Украина должна победить и "когда завершится война"

Алексей Тесля
21 сентября 2024, 22:17
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Украина должна победить в войне, развязанной страной-агрессором РФ, убежден глава государства.
Зеленский объяснил, как Украина должна победить и 'когда завершится война'
Владимир Зеленский высказался по поводу перспектив завершения войны / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, flickr.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что следующая неделя может стать во многом определяющей для того, чтобы остановить российский террор и вернуть безопасность.

Как подчеркнул он в ходе своего видеообращения, чтобы это произошло, "решительность наших партнеров должна соответствовать смелости украинцев".

"Ответ на вопрос "Когда завершится эта война?" на самом деле, когда решительность партнеров не будет отставать от того, что мы можем делать для нашей защиты, для нашей независимости, для нашей победы", - говорит глава государства.

видео дня

Вместе с тем он выразил абсолютную убежденность в том, что Украина должна победить в войне, развязанной страной-агрессором РФ.

"Может победить. Но вместе со всем миром. Наша четкая стратегия будет на столе у партнеров. У президента Соединенных Штатов", - добавил Зеленский.

Решение о военной помощи Украине от США

23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов.

24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США.

Напомним, в Пентагоне заявили, что поставка военной помощи в Украину уже началась. О том, что уже начались поставки части оружия и боеприпасов для Украины, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

Ранее Владимир Зеленский отреагировал на информацию о "мирном плане Шольца". Владимир Зеленский отметил, что ему неизвестно о наличии какого-либо мирного плана окончания войны в Украине со стороны канцлера Германии Олафа Шольца.

Напомним, ранее Владимир Зеленский раскритиковал "мирную" позицию Бразилии и Китая. Президент надеялся, что его бразильский коллега понял позицию Украины, однако на практике страна поддерживает Россию.

Как сообщалось ранее, Зеленский сделал заявление по Китаю после поездки Кулебы. Президент рассказал подробности переговоров с Китаем по миру в Украине.

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