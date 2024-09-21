Горят авто, много пострадавших и разрушений: РФ ударила по многоэтажке в Харькове

Российские оккупанты запустили по Харькову КАБы, в городе - два прилета, рассказал глава ОВА.

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Россияне ударили по жилой застройке / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, uk.wikipedia.org

Вечером субботы, 21 сентября, в Харькове прогремели взрывы. Российские оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по жилой многоэтажке. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В Харькове слышны звуки взрывов! Будьте осторожны - враг осуществил пуски КАБов", - написал Терехов.

Впоследствии мэр города уточнил, что, по предварительной информации, враг попал в жилую многоэтажку.

видео дня

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что в городе есть два вражеских попадания КАБами. Одно из них - в Шевченковском районе. Экстренные службы выехали на места.

"Оккупанты попали в жилой многоэтажный дом", - подтвердил он слова городского головы.

Обновлено 23:21: По словам Терехова, от удара по многоэтажке есть пострадавшие.

"В результате удара оккупантов по многоэтажке по меньшей мере трое раненых. Информация обновляется", - добавил председатель ОВА Олег Синегубов.

Обновлено 23:33: Количество пострадавших в результате вражеского удара возросло. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры.

"Подтверждено попадание КАБа по жилой многоэтажке. Известно о по меньшей мере 12 пострадавших. Поисково-спасательная операция продолжается", - рассказал Терехов.

Глава ОВА сообщил, что из дома эвакуировали 60 человек. Продолжается ликвидация последствий.

Обновлено 23:51: Мэр города отметил, что на месте прилета горят несколько автомобилей, в близлежащих многоэтажках выбиты стекла.

Обновлено 0:07: В Шевченковском районе Харькова пострадали 12 человек, среди них один ребенок. Также напротив дома горели 4 автомобиля, поврежден 21 автомобиль, рассказал Синегубов.

Что такое КАБ / Инфографика: Главред

Что такое КАБ? КАБ-500 - семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограммов, пишет Википедия. Первая из семейства - КАБ-500Л, управляемая лазерным лучом, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства - КАБ-500Кр, наводимая на цель с помощью телевизионной ГСН. В дальнейшем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС. Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объемнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной. Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолетам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 21 сентября российские оккупанты запустили по Украине 25 средств воздушного нападения - 9 ракет и 16 беспилотников. Украинские защитники сбили 5 авиационных ракет Х-59/69 и 11 дронов "Shahed".

Также 21 сентября враг атаковал КАБами Сумы. Россияне ударили по дачному кооперативу. В результате удара разрушены 2 дачных дома, около 10 - повреждены.

Как сообщал Главред, 20 сентября россияне атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. Глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что повреждены автомобили, киоски и здание больницы. Пострадали 15 человек, среди которых дети.

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