Мощные взрывы и столб дыма: россияне ударили бомбами по Сумам

В субботу, 21 сентября, в Сумах прогремели взрывы. Российские оккупанты атаковали город КАБами. Об этом сообщили Воздушные силы ВС Украины.
Около 16:04 в Сумах прогремело два взрыва. На то время в регионе была объявлена воздушная тревога.
Перед этим Воздушные силы сообщали об активности вражеской тактической авиации на восточном и северо-восточном направлении. Военные предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
"Подлые россияне в очередной раз запустили КАБ по Сумщине и в Донецкой области", - сообщили ПС.
В результате вражеского удара над городом поднялся столб дыма. Последствия российской атаки по Сумах пока неизвестны.
Что такое КАБы?
Управляемая авиационная бомба (КАБ) - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия.
Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 21 сентября российские оккупанты запустили по Украине 25 средств воздушного нападения - 9 ракет и 16 беспилотников. Украинские защитники сбили 5 авиационных ракет Х-59/69 и 11 дронов "Shahed".
Также вечером 20 сентября россияне атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. Глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что повреждены автомобили, киоски и здание больницы. Пострадали 15 человек, среди которых дети.
Кроме этого, вечером 2 сентября российские оккупанты атаковали Днепр, в результате чего пострадал 19-летний парень. Удар также частично разрушил здание образовательного центра и разбил 11 автомобилей.
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