Мощные взрывы и столб дыма: россияне ударили бомбами по Сумам

Российские оккупанты запустили по Сумам несколько управляемых авиабомб.

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Россияне атаковали Сумы КАБами / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, uk.wikipedia.org

В субботу, 21 сентября, в Сумах прогремели взрывы. Российские оккупанты атаковали город КАБами. Об этом сообщили Воздушные силы ВС Украины.

Около 16:04 в Сумах прогремело два взрыва. На то время в регионе была объявлена воздушная тревога.

Перед этим Воздушные силы сообщали об активности вражеской тактической авиации на восточном и северо-восточном направлении. Военные предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

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"Подлые россияне в очередной раз запустили КАБ по Сумщине и в Донецкой области", - сообщили ПС.

В результате вражеского удара над городом поднялся столб дыма. Последствия российской атаки по Сумах пока неизвестны.

Что такое КАБы? Управляемая авиационная бомба (КАБ) - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия. Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 21 сентября российские оккупанты запустили по Украине 25 средств воздушного нападения - 9 ракет и 16 беспилотников. Украинские защитники сбили 5 авиационных ракет Х-59/69 и 11 дронов "Shahed".

Также вечером 20 сентября россияне атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. Глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что повреждены автомобили, киоски и здание больницы. Пострадали 15 человек, среди которых дети.

Кроме этого, вечером 2 сентября российские оккупанты атаковали Днепр, в результате чего пострадал 19-летний парень. Удар также частично разрушил здание образовательного центра и разбил 11 автомобилей.

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