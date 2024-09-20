Над городом поднимается дым: РФ ударила по Одессе баллистикой - что известно

Российские оккупанты нанесли удар по Одессе с применением баллистики, над городом поднимается дым.

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Россияне ударили баллистикой по Одессе - что известно / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Днем, 20 сентября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. В городе была слышна серия взрывов. Об этом сообщает "Суспільне".

"Серия взрывов в городе прозвучала в 13:57. После этого в небе над Одессой был виден дым", - говорится в сообщении.

До этого в Воздушных силах сообщали об угрозе применения баллистики с юга.

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Кроме того, воздушная тревога прозвучала также в Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской областях. Воздушные силы предупреждают о ракетной опасности.

По данным мониторинговых каналов, россияне ударили по Одессе предварительно с применением ОТРК "Искандер-М".

"В Одессе приход. В вы не удивляйтесь тревоге на западе по траектории баллистики. ... (Россияне - ред.) могут и через Румынию, и через Молдову пускать. Мопеды пускают же, почему бы и ракеты не пустить?", - отметили в мониторинговом канале "Николаевский Ванек".

Что известно о ОТРК "Искандер" / Инфографика: Главред

ОТРК Искандер Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия. Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Удары по Украине - что известно о последствиях атак России

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 20 сентября по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за массированной атаки России ударными дронами. Атака началась вечером 19 сентября, взрывы раздавались вблизи Днепра, Запорожья, Ровно, Хмельницкой области и Ивано-Франковска. Также сообщалось о работе ПВО в Киевской области.

Россия атаковала Украину в ночь на 20 сентября, запустив 70 дронов, из которых 61 был сбит украинскими силами. Кроме того, оккупанты выпустили по Украине четыре ракеты, сообщают Воздушные силы ВСУ.

19 сентября российские войска нанесли удар авиабомбой по гериатрическому пансионату в Сумах, где проживал 221 пожилой человек, заявил председатель Сумской ОГА Владимир Артюх.

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