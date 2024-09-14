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Россия запустила по Украине баллистику: в Одессе прогремели взрывы

Руслана Заклинская
14 сентября 2024, 21:38
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Российские оккупанты запустили с юга баллистические ракеты, сообщили Воздушные силы.
Россия запустила по Украине баллистику: в Одессе прогремели взрывы
Россияне ударили баллистическими ракетами по Одессе / Коллаж: Главред, фото: Воздушное командование "Запад", скриншот

Вечером субботы, 14 сентября, россияне запустили по Украине баллистические ракеты. В Одессе и Павлоградском районе Днепропетровской области прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

В 20:18 Воздушные силы Украины предупредили об угрозе баллистических ударов с юга, в регионе объявили воздушную тревогу.

"Угроза применения баллистического вооружения с юга, в областях где объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении.

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Через несколько минут после этого в Одессе прогремели взрывы. Мэр города призвал жителей оставаться в укрытиях.

"В городе слышен взрыв!" - написал он.

Около 21:00 Воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря. Военные отметили, что существует угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

"Ракета на Павлоград с Востока", - уточнили Воздушные силы через несколько минут.

Вскоре мониторинговые каналы сообщили о том, что в пределах Павлоградского района Днепропетровской области прогремел взрыв.

Что такое баллистическая ракета?

Баллистическая ракета - разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траектории, на которую влияет только аэрогидродинамическое сопротивление.

По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Примерное разделение ракет по дальности полета:

  • Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).
  • Баллистическая ракета средней дальности (1000-2500-4500 км).
  • Межконтинентальная баллистическая ракета (4500-6000 км).

Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используют как стратегические и оснащают ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень затрудняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, российские оккупанты запустили ударные беспилотники и вывели в Черное море 4 корабля с ракетами "Калибр".

Враг применил более 70 беспилотников Shahed, большинство из которых было сбито авиацией, мобильными огневыми группами и силами ПВО.

Как сообщал Главред, оккупанты атаковали энергообъект в одной из областей Украины. В результате удара повреждено оборудование и укрытие энергообъекта в Сумской области.

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