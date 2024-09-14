РФ вывела 4 корабля с 'Калибрами' в Черное море, в небе - БпЛА: есть угроза ударов

В небе над Украиной кружат группы российский ударных БпЛА, а в Черном море ракетоносители готовы к применению, сообщили Воздушные силы.

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РФ вывела 4 корабля с "Калибрами" в Черное море / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia.org, скриншот

Вечером 13 сентября в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. Российские оккупанты запустили ударные беспилотники и вывели в Черное море 4 корабля с ракетами "Калибр". Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

"Внимание!" В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", - говорится в сообщении.

Военные призвали граждан направляться в укрытие в случае объявления воздушной тревоги.

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По данным мониторинговых каналов, суммарный залп российских ракетоносителей, которые сейчас находятся в Черном море, составляет до 24 ракет.

Атака дронов - где находятся "Шахеды"

Около одиннадцати вечера военные предупредили об угрозе российских дронов для Черниговской области. Перед этим вражеские БпЛА зафиксировали на севере Сумской и Харьковской областей.

По состоянию на 0:11 вражеские БПЛА в Донецкой области движутся на север. Дроны с юга Харьковщины также направляются на север.

По данным Воздушных сил, группа российских дронов на Полтавщине, Днепропетровщине и Запорожской области летят в северо-западном направлении. "Шахеды" на Сумщине - курсом на Полтавщину. БпЛА с Черниговщины направляются на Киевщину, а с Херсонщины - в направлении Николаевщины.

Новая группа БпЛА появилась на юге Днепропетровщины. Они движутся в направлении Харьковщины.

"Шахеды" на востоке Киевщины и на границе Черкасской области. Внимание!? Днепр - угроза применения ударных БПЛА!" - предупредили военные.

Обновлено 0:26: "Шахеды" на Николаевщине движутся на север в Кировоградскую область. Дроны на Херсонщине курсом на Николаевщину.

Обновлено 0:44: "Шахеды" в Черном море, летят в направлении Одесской области.

Обновлено 0:58: По данным Воздушных сил "Шахеды" находятся:

на востоке Днепропетровщины, на западе Харьковской области: курс - северный;

на Черниговщине, Сумщине и Полтавщине, курс - западный;

в Черкасской области, движение в южном направлении;

на Сумщине, курс на Полтавщину;

на Кировоградщине в направлении Черкасской области;

в Черном море - в направлении Одесской области.

Что известно о "Шахедах" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, 12 сентября российские оккупанты ударили КАБами по одному густонаселенному району Харькова. В результате вражеского обстрела были повреждены частные дома.

Также в ночь на 12 сентября российская оккупационная армия атаковала город Конотоп Сумской области. В результате "прилетов" были разрушения и пострадавшие. Ситуация с электроснабжением в Конотопе критическая, поскольку энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения.

Кроме этого, в ночь на 10 сентября россияне атаковали Киев. Страна-агрессор применила ударные БПЛА, к счастью, все дроны уничтожили.

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