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Ночью Киев был атакован "Шахедами": в КГВА рассказали о последствиях

Анна Ярославская
9 сентября 2024, 07:34
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По предварительным данным, в городе обошлось без разрушений и пострадавших.
Дрон, мобильная группа ПВО
В КГВА рассказали о последствиях ночной атаки на Киев / Коллаж: Главред, фото: Силы обороны Юга, 126 отдельная бригада ТРО

В ночь на 9 сентября российские оккупанты в пятый раз с начала месяца атаковали Киев. Страна-агрессор применила ударные БПЛА, по предварительным дынным - дроны "Shahed", запущенные с территории Курской области.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, на Киев баражирующие боеприпасы заходили после полуночи, несколькими волнами.

Воздушная тревога в столице продолжалась больше часа.

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"Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, угрожавшие Киеву, были уничтожены на подступах к столице", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в городе обошлось без разрушений и пострадавших.

Как сообщал Главред, прошлой ночью оккупанты также атаковали Харьков. Оккупанты ударили по городу несколькими управляемыми авиабомбами. В результате "прилетов" повреждены частные жилые дома.

Напмоним, утром в воскресенье, 8 сентября, в Киеве прогремел взрыв. Пресс-служба КГВА сообщала, что взрыв на предприятии имел техногенное происхождение и произошел из-за взрыва газа. Позже городские власти утверждали, что взрыв "не связан с работой систем газоснабжения", поскольку само "здание не газифицировано".

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