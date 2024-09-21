Уничтожено 2 тыс. тонн боеприпасов: Генштаб подтвердил успешные удары по РФ

В ночь на 21 сентября Украина нанесла огневое поражение по арсеналу "Тихорецк", что в Краснодарском крае. Деталями успешной операции поделились в Генштабе.
Как сообщили в ВСУ, этот объект входит в тройку крупнейших баз хранения боеприпасов оккупантов и является одним из ключевых в логистической системе российских войск.
"По имеющейся информации, в момент удара на территории арсенала находился очередной эшелон, который доставил не менее 2 тысяч тонн боеприпасов, в том числе и из КНДР. Атакована также радиолокационная станция "Подлет", которая обнаруживала воздушные цели в направлении арсенала", - говорится в сообщении.видео дня
Что такое Генштаб ВСУ?
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
Более того, СБУ также нанесла удар по 23-му арсеналу Главного артиллерийского управления министерства обороны РФ. Он находится недалеко от населенного пункта Октябрьский Тверской области. По состоянию на 15-10, там фиксируются масштабный пожар и детонация в районах обоих военных арсеналов.
"Задачи были успешно выполнены во взаимодействии подразделений Сил обороны: Сил беспилотных систем, Сил специальных операций ВСУ, СБУ и других. Боевая работа по важным военным целям российских оккупантов продолжается", - подытожили в Генштабе.
Взрывы в России в Краснодарском крае и в Тверской области
Как известно, утром распространялись сообщения о том, что в Краснодарском крае РФ масштабно пылает и детонирует склад боеприпасов. Местные жители утверждали, что склад с боеприпасами вспыхнул после атаки дронов.
Впоследствии стало известно, что 21 сентября в воздух едва не взлетели два региона РФ, ведь ВСУ в Краснодарском крае и Тверской области ВСУ метко атаковали склады с оружием оккупантов.
Разведка Британии высказалась об ударе по арсеналу в РФ. Мощные взрывы вызвали цепную реакцию и огромную потерю снарядов, считают эксперты.
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