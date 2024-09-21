УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Оккупанты получили по зубам в Покровске: какое новое направление выбрал враг

Даяна Швец
21 сентября 2024, 14:36
124
Противник встретил серьезное сопротивление защитников Украины и переориентировался на другое направление.
Оккупанты получили по зубам в Покровске: какое новое направление выбрал враг
Главным направлением для оккупантов стало Кураховское / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОК Запад

На Покровском направлении ВСУ успешно сбили наступательный импульс противника после переброски резервов. Однако теперь агрессоры поставили главный акцент на Кураховское направление, о чем свидетельствуют и данные Генерального штаба ВСУ за минувшие сутки.

Такой информацией в эфире FREEДОМ поделился основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Знаем, что за последний месяц они [россияне] концентрировали свои усилия именно на Покровском направлении... Но после того, как Силам обороны Украины удалось перебросить туда резервы, до трёх бригад, по оценкам западных специалистов, этот наступательный импульс именно на Покровском направлении был сбит. Противник встретил серьезное сопротивление и переориентировался на главное направление для них в последнее время, то есть неделю где-то, которым стало Кураховское", - констатирует гость эфира.

видео дня

Кто такой Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

По словам генерал-лейтенанта, враг, пытаясь продвинуться на этом направлении на запад и юг, несет мощные потери. Ему это удается так сложно, ведь там более года держат оборону украинские части. Романенко также напомнил о 155 бригаде морской пехоты РФ, которую несколько раз восстанавливали после боев на этом направлении.

Однако, несмотря на медленное продвижение агрессоров, эксперт все еще учитывает угрозы.

"Есть угроза захода к нашим защитникам, которые удерживают Угледарскую систему обороны, с северо-востока, то есть в тыл и во фланг. И это, безусловно, является достаточно опасной тенденцией, с которой пытаются наши защитники бороться", - отметил Игорь Романенко.

Покровск Инфографика
​ Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как рассказал военнослужащий 68-й отдельной егерской бригады с позывным "Гусь", враг пока не может наступать сразу на трех направлениях. По мнению военного, враг "выдал" все, что может, и теперь сосредотачивает свои силы к югу от Покровска - на Кураховском направлении, и к югу от Селидово.

Военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов также поддерживает мнение, что ресурсы для ведения войны у россиян активно исчерпываются. Вероятно, Путин хочет "закончить войну, назвав это "победой".

Оккупанты из РФ уже откровенно паникуют из-за потери инициативы на фронте. Российские агрессоры из России слишком слабы для серьезных операций на фронте, убеждены пропагандисты Кремля.

Другие новости о войне:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Курахово Селидово война на Донбассе Игорь Романенко Покровск война России и Украины
Реклама

Главное за день

У Путина готовят удары по объектам ядерной энергетики Украины – МИД

У Путина готовят удары по объектам ядерной энергетики Украины – МИД

15:34 Политика
Уничтожено 2 тыс. тонн боеприпасов: Генштаб подтвердил успешные удары по РФ

Уничтожено 2 тыс. тонн боеприпасов: Генштаб подтвердил успешные удары по РФ

15:31 Война
Военную базу в Торопце могла атаковать Паляница, но не исключен и вариант с Нептуном – Криволап

Военную базу в Торопце могла атаковать Паляница, но не исключен и вариант с Нептуном – Криволап

14:30 Интервью
Все главные новости
Реклама

Популярное

Какие знаки зодиака сорвут джекпот в октябре: известны четыре счастливчика 26346

Какие знаки зодиака сорвут джекпот в октябре: известны четыре счастливчика

Будет сильный ветер: названа дата, когда в Украину вернутся дожди 8621

Будет сильный ветер: названа дата, когда в Украину вернутся дожди

Деоккупация ЗАЭС и возвращение под контроль Украины: РФ поставили ультиматум 7066

Деоккупация ЗАЭС и возвращение под контроль Украины: РФ поставили ультиматум

Почему в Польше нельзя употреблять слово чашка и добавлять в суп картофель 4973

Почему в Польше нельзя употреблять слово "чашка" и добавлять в суп картофель

Последние новости

15:34

У Путина готовят удары по объектам ядерной энергетики Украины – МИД

15:31

Уничтожено 2 тыс. тонн боеприпасов: Генштаб подтвердил успешные удары по РФ

15:29

Виктория Бекхэм показала, как готовится к съемкам Netflix

15:21

Там могла быть ядерная ракета "Сармат": детали об ударе по складу оккупантов в Тверской области

15:16

Каскадная детонация и землетрясение: разведка Британии об ударе по арсеналу в РФВидео

Территории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах ЗападаТерритории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах Запада
14:59

Важные компоненты для баллистических ракет не светят: почему Иран отказал России

14:36

Оккупанты получили по зубам в Покровске: какое новое направление выбрал враг

14:31

Можно ли заморозить зеленый лук и как это сделать: лайфхак от диетолога

14:30

Военную базу в Торопце могла атаковать Паляница, но не исключен и вариант с Нептуном – Криволап

Реклама
13:27

Зачем нужны осиновые колья: от чего может защитить древний оберег

13:26

Как сделать голубую орхидею за две минуты: флорист раскрыла секретВидео

13:11

План победы Украины и переговоры с РФ: главные заявления Зеленского перед визитом в США

13:01

В воздух едва не взлетели два региона РФ: детали об атаке на склады агрессоров

12:22

Джекпот для ВСУ и F-16: США предоставят уникальные авиабомбы - Politico

12:02

Скрывал Пентагон: астроном-аматор сфотографировал секретный космический корабль

11:39

Действительно ли погибло 80 тысяч украинских военных: Зеленский отреагировал на цифры WSJ

11:36

Зеленский объявил о подготовке к переговорам с Россией

11:21

Что такое "чичері": мало кто знает точное значениеВидео

11:08

Как вырастить суккуленты из листа: цветовод показала самый "ленивый" способ

11:00

"Передали привет" Путину: США испытали ядерную ракету, способную долететь до РФ

Реклама
10:10

США готовят пакет помощи Украине на 375 млн долларов: что в него войдет

09:46

Войска РФ на пределе: враг не может наступать сразу на трех направлениях – ВСУ

09:31

РФ ночью масштабно ударила по Украине ракетами и дронами: сбить удалось не все

09:27

Лунное затмение в сентябре: Весам - перемены, Девам - новые цели, Тельцам - исполнение желанияВидео

09:20

Копируют Гитлера: как Москва создает новый военный блокмнение

08:52

Мирный план и два требования Киева: назван сценарий встречи Зеленского и Байдена

08:42

Огонь до неба: в Краснодарском крае РФ масштабно пылает и детонирует склад боеприпасовВидео

08:32

Как правильно мыть мультиварку внутри: способ, который выручит каждую хозяйку

07:31

Оборвали жизнь 12-летнего ребенка: РФ ударила по жилому сектору Кривого Рога, 3 погибшихФото

06:35

Найти 3 отличия между картинками смогут только настоящие детективы: сложная загадка

06:09

Россия оказались еще более трухлявой: что произошломнение

05:54

Гороскоп на завтра 22 сентября: Овнам - цепочка неудач, Володеям - прилив энергии

05:31

Невероятная футбольная головоломка: нужно найти странный мяч за 14 секунд

04:45

Боится разозлить россиян: есть 3 фактора, которые влияют на политику Путина по мобилизации

04:07

Как пробить унитаз без вантуза: обычная бутылка спасет в самый неожиданный момент

03:32

Объяснение станет сюрпризом: как часто нужно пылесосить дом - точная цифра

03:29

"Индивидуальный почерк Сырского": ВСУ применяют новый способ ведения боев - эксперт

03:00

Как постирать обувь в стиральной машине: правила, которые сохранят технику

02:54

Остались считанные дни до новой магнитной бури: ударит почти с 6-балльной мощностью

02:00

5 главных ошибок, которые допускают женщины при нанесении губной помады

Реклама
01:44

Притянете в жизнь чужие проблемы: что нельзя делать 21 сентября - приметы

01:32

Армию РФ сотрут в порошок: экс-шеф ЦРУ об ответке при ядерном ударе по Украине

20 сентября, пятница
23:52

Один скелет: скандальная российская певица экстремально похудела

23:30

Россияне ударили по центру Харькова: много разрушений, пострадали дети

23:11

Украине тайно разрешат бить по РФ ракетами Storm Shadow - The Times

22:41

"Мы взяли их в окружение": ВСУ переиграли врага на важном направлении - Маломуж

22:14

Россия не использует стратегических ракет по Украине: эксперт заявил о ядерном ударе

22:04

РФ ударила по образовательному центру в Днепре: разбиты авто, есть пострадавшие

21:54

Плакали в жилетку РФ: Будапешт пошел на рисковый шаг, несмотря на трения с ЕС

21:34

F-16 мог попасть в "облако обломков": СМИ узнали причину катастрофы истребителя

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять