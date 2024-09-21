Оккупанты получили по зубам в Покровске: какое новое направление выбрал враг

Противник встретил серьезное сопротивление защитников Украины и переориентировался на другое направление.

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Главным направлением для оккупантов стало Кураховское / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОК Запад

На Покровском направлении ВСУ успешно сбили наступательный импульс противника после переброски резервов. Однако теперь агрессоры поставили главный акцент на Кураховское направление, о чем свидетельствуют и данные Генерального штаба ВСУ за минувшие сутки.

Такой информацией в эфире FREEДОМ поделился основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Знаем, что за последний месяц они [россияне] концентрировали свои усилия именно на Покровском направлении... Но после того, как Силам обороны Украины удалось перебросить туда резервы, до трёх бригад, по оценкам западных специалистов, этот наступательный импульс именно на Покровском направлении был сбит. Противник встретил серьезное сопротивление и переориентировался на главное направление для них в последнее время, то есть неделю где-то, которым стало Кураховское", - констатирует гость эфира. видео дня

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

По словам генерал-лейтенанта, враг, пытаясь продвинуться на этом направлении на запад и юг, несет мощные потери. Ему это удается так сложно, ведь там более года держат оборону украинские части. Романенко также напомнил о 155 бригаде морской пехоты РФ, которую несколько раз восстанавливали после боев на этом направлении.

Однако, несмотря на медленное продвижение агрессоров, эксперт все еще учитывает угрозы.

"Есть угроза захода к нашим защитникам, которые удерживают Угледарскую систему обороны, с северо-востока, то есть в тыл и во фланг. И это, безусловно, является достаточно опасной тенденцией, с которой пытаются наши защитники бороться", - отметил Игорь Романенко.

​ Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как рассказал военнослужащий 68-й отдельной егерской бригады с позывным "Гусь", враг пока не может наступать сразу на трех направлениях. По мнению военного, враг "выдал" все, что может, и теперь сосредотачивает свои силы к югу от Покровска - на Кураховском направлении, и к югу от Селидово.

Военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов также поддерживает мнение, что ресурсы для ведения войны у россиян активно исчерпываются. Вероятно, Путин хочет "закончить войну, назвав это "победой".

Оккупанты из РФ уже откровенно паникуют из-за потери инициативы на фронте. Российские агрессоры из России слишком слабы для серьезных операций на фронте, убеждены пропагандисты Кремля.

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