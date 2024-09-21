Действительно ли погибло 80 тысяч украинских военных: Зеленский отреагировал на цифры WSJ

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о том, что во время войны со страной-агрессором Россией погибло 80 тысяч украинских военнослужащих. Ранее такую информацию опубликовало издание The Wall Street Journal.
Зеленский отметил, что это неправда и что эта цифра завышена. Об этом он сказал во время встречи с журналистами 20 сентября, пишет tsn.ua.
По его словам, реальная цифра совсем другая. Однако президент не озвучил данные о реальном количестве погибших защитников Украины.
"80 тысяч? Это ложь. Реальная цифра гораздо меньше, чем та, что была опубликована. Существенно", - заявил Зеленский.
Что написали в WSJ о потерях украинских военных
Ранее издание The Wall Street Journal опубликовало информацию о потерях Украины и России в войне. Ссылаясь на конфиденциальную украинскую оценку в начале этого года, в издании отметили, что количество погибших украинских военных составляет около 80 тысяч, а раненых - 400 тысяч.
После этого в Верховной Раде назвали примерное количество потерь ВСУ на фронте. Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Роман Костенко отметил, что названные WSJ цифры являются завышенными.
Что такое The Wall Street Journal?
The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.
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