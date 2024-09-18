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"Говорим о погибших": в Раде назвали приблизительное число потерь ВСУ на фронте

Алексей Тесля
18 сентября 2024, 12:53
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Роман Костенко прокомментировал опубликованные ранее данные о потерях Украины в войне.
Потери Украины в войне
В Раде прокомментировали данные о потерях Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Роман Костенко прокомментировал опубликованные ранее данные о потерях Украины на фронте.

Данные издания The Wall Street Journal о 80 тысячах погибших украинских военных являются завышенными, подчеркнул он в комментарии Радио Свобода.

"Я думаю, это преувеличенные данные. Однозначно. Те, что есть. Именно, если мы говорим о погибших, те что у нас признаны", - отметил парламентарий.

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Костенко считает, что и число в 50 тысяч погибших может быть завышенным или приблизительным, хотя отмечает, что точной информацией об украинских потерях он не располагает.

"Если брать прошлые два года, то у нас где-то примерно одинаково было по 19 тысяч. И это считалось только те, кто официально были, выданы свидетельства о смерти. Мы знаем, что есть еще люди, которые являются без вести пропавшими. Я думаю, что здесь примерно посчитали ту же самую цифру. Непосредственно у меня нет самых точных данных, чтобы сказать, что эти данные являются на 100 процентов верными. Я думаю, что они являются приблизительными (речь идет о 50 тысячах. - ред.)", - добавил он.

Потери Украины и России в войне

Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооружённых сил РФ также засекречены.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне.

По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В целом, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными.

По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составляли 200—250 тыс., включая 60—70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" и наёмников ЧВК "Вагнер").

Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане — 130—145, в Украине — 5—5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

Ранее сообщалось о том, что суммарно в ходе боевых действий Украина и РФ потеряли погибшими и ранеными около одного миллиона военных. При этом количество погибших среди гражданского населения до сих пор неизвестно, ведь только во время российского захвата Мариуполя, по данным Human Rights Watch, погибло более 8 000 человек, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Напомним, ранее Олаф Шольц рассказал о впечатляющих потерях РФ в войне. На войне против Украины, по оценкам властей Германии, погибли или были ранены 350 тысяч российских солдат.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что разница с потерями России "очень большая" (не в "пользу" агрессора). Отвечая на поставленный вопрос о потерях ВСУ телеканалом BBC, президент отметил, что Украина, к сожалению, теряет людей ежедневно.

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ВСУ Костенко война России и Украины
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