Зеленский очертил потери ВСУ и России в ходе войны

Российские оккупанты не борются за выживание своего личного состава на фронте и бросают раненых на поле боя, подчеркнул президент.

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Потери России - Зеленский озвучил статистику / Коллаж: Главред, Фото: radiosvoboda.org, УНИАН

Президент Владимир Зеленский не назвал данные по количеству погибших защитников в ходе полномасштабного противостояния с Россией, однако подчеркнул, что разница с потерями России "очень большая" (не в "пользу" агрессора).

Отвечая на поставленный вопрос о потерях ВСУ телеканалом BBC, президент отметил, что Украина, к сожалению, теряет людей ежедневно.

"Я знаю, сколько мы теряем людей каждый день. Для меня это очень больно и очень важно. Я каждый день вижу, к сожалению, вижу эти изменения. И они не в положительную сторону, меньше не становится. И я сейчас не могу вам сказать это количество. Потому что такой момент, мы не хотим, чтобы русские знали всю информацию", - пояснил Зеленский.

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Он подчеркнул, что украинское командование должно минимизировать потери максимально. В то же время Россия своими колоссальными потерями на поле боя не беспокоится.

"Кстати, поэтому разница между убитыми и ранеными у нас с Россией очень большая. Если у нас один убитый на шесть-восемь раненых, то у них - каждый третий, каждый второй. То есть, это говорит о том, что они не борются за выживание своего человека, они оставляют его на поле боя", - отметил Зеленский.

Сколько Украина может продержаться на поле боя с такими потерями в защитниках, будет зависеть прежде всего от морального духа военных, народа и единства между военными и гражданскими, а также единства Запада, подчеркнул глава государства.

"Мы можем бороться до Победы, но только если все эти элементы будут работать. И поэтому именно на это надо смотреть. Это главные факторы", - пояснил он.

Война в Украине - потери ВСУ и России

Как писал Главред, в мае и июне 2024 года среднесуточные потери страны-агрессора России убитыми и ранеными выросли до максимальных за все время полномасштабного вторжения в Украину показателей. В частности, в мае оккупанты теряли 1262 человека, а в следующем месяце - 1163 военнослужащих.

Согласно подсчетам западных журналистов, на каждого ликвидированного в бою оккупанта приходится около трех-четырех раненых. В целом, как писало издание The Economist, потери РФ в Украине уже превышают количество потерь агрессора России во всех ее войнах за период после Второй мировой войны.

В конце июня Зеленский заявил, что сейчас на фронте началась современная война - технологическая.

"У нас сегодня погибают 1 украинец к 6 россиянам. У нас была статистика где-то в 4 раза, а сейчас на Харьковском направлении, Покровском направлении, сейчас цифры 1 к 6", - сказал он.

Какие потери российских войск за два года войны в Украине? В Министерстве обороны Великобритании заявили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия развернула 130 батальонных тактических групп - не менее 100 тыс. оккупантов. По данным британской разведки, подтвержденные потери России включают более 2 700 танков и 5 000 БМП и БТР. Вероятно, погибшими и ранеными являются около 350 000 человек.

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