Больше чем после Второй мировой: The Economist раскрыло потери РФ в Украине

Согласно оценкам The Economist, армия страны-агрессора РФ потеряла с начала полномасштабного вторжения в Украину от 462 до 728 тысяч военных. Эти подсчеты базируются на утечке данных Министерства обороны США о потерях России в войне против Украины.
Как говорится в материале издания, такое количество военнослужащих РФ "выведено из строя" до середины июня 2024 года. Это уже превышает то количество оккупантов, которых готовили к вторжению в Украину в феврале 2022 года. По другим оценкам неназванных французских и британских чиновников, которые приводит СМИ, до мая 2024 года было тяжело ранено или убито около 500 тысяч российских военнослужащих.
Наибольшие потери зафиксированы среди россиян в возрасте от 35 до 39 лет - 27 тысяч военных с февраля 2022 года. В то же время самыми серьезными в процентном соотношении стали потери мужского населения страны-агрессора в возрасте 45-49 лет.
В целом издание проанализировало, что потери РФ в Украине уже превышают количество потерь агрессора России во всех ее войнах за период после Второй мировой войны. Однако, маловероятно, что это повлияет на обеспечение армии РФ живой силой в краткосрочной перспективе. Все потому, что ранее стало известно о способности России набирать от 25 до 30 тысяч солдат каждый месяц.
Что такое The Economist?
The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.
Потери армии РФ в полномасштабной войне
Напомним, ранее стало известно, что за последние месяцы армия РФ понесла такие потери, которые, по словам Алексея Копытько, позволят россиянам давить еще около 2 месяцев.
Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупационные войска используют своих военных, как "пушечное мясо", несмотря на человеческий ресурс и резерв. Именно поэтому количество личного состава армии РФ постоянно сокращается.
Оккупационные войска РФ ведут активные наступательные действия в районе Торецка, Покровска и Часового Яра. Именно там сосредоточены основные усилия, однако в постоянных атаках РФ теряет немало живой силы.
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