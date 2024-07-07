Больше чем после Второй мировой: The Economist раскрыло потери РФ в Украине

Согласно подсчетам журналистов, на каждого ликвидированного в бою оккупанта приходится около трех-четырех раненых.

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Потери армии РФ с февраля 2022 года превысили суммарные потери России в войнах после Второй мировой / Коллаж: Главред, фото: flickr

Согласно оценкам The Economist, армия страны-агрессора РФ потеряла с начала полномасштабного вторжения в Украину от 462 до 728 тысяч военных. Эти подсчеты базируются на утечке данных Министерства обороны США о потерях России в войне против Украины.

Как говорится в материале издания, такое количество военнослужащих РФ "выведено из строя" до середины июня 2024 года. Это уже превышает то количество оккупантов, которых готовили к вторжению в Украину в феврале 2022 года. По другим оценкам неназванных французских и британских чиновников, которые приводит СМИ, до мая 2024 года было тяжело ранено или убито около 500 тысяч российских военнослужащих.

Наибольшие потери зафиксированы среди россиян в возрасте от 35 до 39 лет - 27 тысяч военных с февраля 2022 года. В то же время самыми серьезными в процентном соотношении стали потери мужского населения страны-агрессора в возрасте 45-49 лет.

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В целом издание проанализировало, что потери РФ в Украине уже превышают количество потерь агрессора России во всех ее войнах за период после Второй мировой войны. Однако, маловероятно, что это повлияет на обеспечение армии РФ живой силой в краткосрочной перспективе. Все потому, что ранее стало известно о способности России набирать от 25 до 30 тысяч солдат каждый месяц.

Что такое The Economist? The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

Потери армии РФ в полномасштабной войне

Напомним, ранее стало известно, что за последние месяцы армия РФ понесла такие потери, которые, по словам Алексея Копытько, позволят россиянам давить еще около 2 месяцев.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупационные войска используют своих военных, как "пушечное мясо", несмотря на человеческий ресурс и резерв. Именно поэтому количество личного состава армии РФ постоянно сокращается.

Оккупационные войска РФ ведут активные наступательные действия в районе Торецка, Покровска и Часового Яра. Именно там сосредоточены основные усилия, однако в постоянных атаках РФ теряет немало живой силы.

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