ВСУ пошли в атаку на востоке: есть успехи на двух направлениях – эксперт

Потери оккупантов среди личного состава и военной техники существенно выросли, подчеркнул Александр Мусиенко.

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ВСУ идут вперед на фронте / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Ситуация с обеспечением украинских войск улучшилась, при этом некоторых направления ВСУ не только обороняются, но и атакуют, рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Как подчеркнул он в комментарии "24 каналу", в направлении Кременной и на Купянско-Лиманском направлении у украинских защитников были успехи.

"Пока что тактические. Но это тоже успехи. Такие действия Сил обороны заставляют врага сужать участки наступательных действий. На сегодня атаки врага сводятся к основным направлениям ударов. Это – Донецкая область", — отметил эксперт. видео дня

В то же время он отмечает, что за последнее время потери оккупантов среди личного состава и военной техники существенно выросли.

По словам Мусиенко, подразделения Сил обороны получили больше артиллерийских снарядов, а потому вражеские ресурсы уничтожаются активнее. При этом важно то, что украинское оружие достает до вражеских артиллерийских систем.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

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Ранее сообщалось, что ВСУ удалось выбить оккупантов из одного микрорайона. ВСУ контратаковали под Часовым Яром Донецкой области и выбили армию страны-агрессора России из микрорайона "Канал", заявил аналитик Bild Юлиан Рёпке.

Напомним, Кирилл Буданов ранее дал тревожный прогноз насчет наступления РФ. Начальник ГУР ответил на вопрос о том, удастся ли ВСУ удержать Часов Яр.

Как сообщалось ранее, РФ наступает на пяти направлениях возле Часового Яра. В Генштабе ВСУ сообщили, что на Покровском направлении сейчас продолжаются десятки боестолкновений.

/ Главред

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