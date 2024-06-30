Соотношение потерь 6 к 1: Зеленский сказал, где гибнет больше всего россиян

Президент заявил, что сейчас на фронте началась современная война - технологичная.

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Зеленский назвал потери РФ и Украины / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Офис президента

На украинском фронте изменилось соотношением потерь у Украины и РФ. Сейчас ситуация улучшилась в сторону ВСУ. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в новом интервью.

На Харьковском и Покровском направлениях потери составляют 6 россиян на 1 украинца.

"У нас сегодня гибнут 1 украинец к 6 россиянам. У нас была статистика где-то в 4 раза, а сейчас на Харьковском направлении, Покровском направлении, сейчас цифры 1 к 6", - сказал Зеленский. видео дня

В то же время он отметил, что сейчас побеждать будет не тот, у кого больше людей, а тот, у кого лучше технологии. На фронте началась современная война - технологичная.

"Я не говорю, что мы будем воевать до конца и нам хватит людей. Нет, я хочу сказать, что все эти разговоры о большом количестве людей, о миллионах людей, да, они правы, но другая война. Война технологическая. Кто больше технологический, тот может побеждать", — добавил Зеленский.

Смотрите видео о потерях россиян и украинцев на фронте:

Зеленский назвал потери РФ и Украины / фото: скриншот

Потери России в Украине - ситуация на фронте

Как писал Главред, продвижение России застопорилось в Харьковской области из-за огромных потерь в технике и личном составе. Украинские защитники констатировали, что интенсивность боевых столкновений меняется - россияне снижают активность из-за потери боеспособности подразделений.

В частности, потери россиян возле Часового Яра ежедневно достигают до 80 человек, однако оккупанты не отказываются от попыток захватить город. На Харьковском направлении РФ подтягивает резервы.

Кроме того, десятки оккупантов остаются заблокированными на агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области. Ситуация в городе изменчива. Продолжаются уличные бои.

Потери россиян на фронте / Главред

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