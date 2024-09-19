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"Закончить войну, назвав это "победой": в ВСУ рассказали о дедлайне Путина

Даяна Швец
19 сентября 2024, 18:14
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Когда пройдут выборы в США - начнутся серьезные переговоры по Украине, считает эксперт Сазонов.
ВСУ, Путин
В ВСУ рассказали, когда РФ захочет закончить войну / Коллаж: Главред, скриншот, фото 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Ресурсы для ведения войны у россиян активно исчерпываются, поэтому агрессоры серьезно спешат, ведь дедлайн не за горами. Свой анализ относительно ситуации на фронте озвучил военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

"Исходя из благосостояния российского, исходя из состояния экономики, состояния и количества техники на складах, того количества ракет, которые они покупают у Северной Кореи, у них приближается дедлайн. Они очень спешат. Они нерационально используют технику и боевые бригады, теряя их в селидовской и в покровской мясорубке. Они явно спешат, мы это видим", - говорит Сазонов.

Кто такой Кирилл Сазонов?

Кирилл Сазонов - очень известный блогер и политический эксперт, которого аналитики признают как одного из самых цитируемых политологов Украины.

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Он родился, жил и работал журналистом в Донецке, пока в 2014 году ра**исты не захватили город. Широкомасштабное вторжение России в Украину он встретил в Буче, после чего эвакуировал жену и детей, а сам вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и сейчас защищает государство в самых горячих участках фронта, пишет АрмияInform.

Доброволец ВСУ также дал свой прогноз, когда Россия может сама захотеть завершить войну:

"У россиян заканчиваются ресурсы, при этом они тратят их еще больше и активнее. Они очень спешат. Я думаю, что критический момент это будет середина или конец зимы. В это время пройдут выборы в США и начнутся серьезные переговоры по Украине. Далее, в принципе, Буданов прав, что кризисного состояния российская экономика достигнет к концу 2025 года", - рассказал доброволец.

Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации.

До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек.

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

По мнению военнослужащего, следующий год - это та хронологическая отметка, когда оккупанты захотят закончить войну, назвав это "победой".

"Россияне назовут "победой" любой финал. На столе будет лежать карта с линией боевых действий, и вокруг этой карты будут строиться все диалоги, именно поэтому наша задача сейчас максимально раскрасить эту карту нашими цветами", - пояснил Кирилл Сазонов.

Ситуация на фронте в Украине - последние новости

Что интересно, РФ перебрасывает технику из Украины в Курскую область. По данным партизан, на рембазах в Крыму оккупанты активно восстанавливают всю поврежденную технику и отправляют для дальнейшего эшелонирования в Курскую область.

Кстати, председатель Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок рассказал, что РФ может вывести войска из четырех областей Украины только при одном условии.

В то же время РФ превратила Кинбурнскую косу в поле боя - враг обустроил там свои позиции и периодически проводит обстрелы, от которых страдают южная часть Николаевской области, Днепровско-Бугский Лиман и Херсонщина.

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