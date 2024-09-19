Били по гражданским, валит сильный дым: РФ ударила бомбами по городу Сумы

В Сумах прогремели мощные взрывы. Над городом в воздух поднялся большой столб дыма. Об этом сообщает корреспондент Главреда.
Местные мониторинговые каналы предупреждали о том, что враг осуществил запуск КАБов. Сообщалось по меньшей мере о 2 взрывах.
Впоследствии стало известно о том, что россияне ударили именно по городу Сумы.
Местные власти пока не рассказали подробности об ударе. Однако по данным мониторинговых каналов "хороших новостей нет". Российские оккупанты били по гражданскому объекту в спальном районе города.
Что такое КАБы?
Управляемая авиационная бомба - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия.
Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.
Обстрел Сумщины - главные новости по теме
Российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами типа "Шахед". Большое количество беспилотников было запущено врагом из Курской области РФ и залетало в Сумскую область.
На Сумщине раздавались мощные взрывы. Вражеские "Шахеды" атаковали и областной центр. Местные жители сообщают, что "Шахеды" летели один за другим. Силы ПВО делали все возможное, чтобы не дать вражеским дронам долететь до "цели".
Российская оккупационная армия атаковала Сумскую область - прогремели 57 взрывов в девяти общинах. Пострадали Сумская, Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Шалыгинская общины.
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