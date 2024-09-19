РФ превратила Кинбурнскую косу в поле боя: какие могут быть последствия

Кинбурнская коса - важный природный ресурс Украины.

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Боевые действия на Кинбурнской косе / коллаж: Главред, фото: Википедия, Генштаб ВСУ

Войска страны-агрессора России превратили важный природный ресурс Украины Кинбурнскую косу на Николаевщине в зону боевых действий. На территории заповедника периодически бушуют пожары, однако захватчикам на это безразлично. Об этом рассказал представитель Военно-морских сил капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук в эфире "Суспільне новини".

По его словам, враг обустроил там свои позиции и периодически проводит обстрелы, от которых страдают южная часть Николаевской области, Днепровско-Бугский Лиман и Херсонщина.

Спикер также отметил, что оккупанты, конечно, получают ответ, и территория становится полем боя.

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"Вследствие этого могут происходить возгорания, лесные пожары. Поэтому, к сожалению, такие факты имеют место, потому что сейчас это фактически зона боевых действий, и достаточно активных", - пояснил Плетенчук.

Что известно о Дмитрии Плетенчуке? Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024 года). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты почти каждый день наносят удары с применением артиллерии по Херсону. Однако, по состоянию на сейчас российские оккупанты не имеют возможности проводить наступательные операции в направлении областного центра.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что Силы обороны Украины использовали ситуацию с переброской российских резервов для защиты Курской области РФ и смогли вернуть под свой контроль Волчанский агрегатный завод в Харьковской области.

Также известно, что российская оккупационная армия изменила тактику под Покровском Донецкой области.

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