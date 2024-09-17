Оккупанты поняли замысел ВСУ и сменили тактику: что происходит под Покровском

Не исключено, что российские войска не смогут захватить город Покровск этой осенью и зимой, считает Агиль Рустамзаде.

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Украинская армия перебросила резервы на Покровское направление / Коллаж: Главред, фото: ОК Запад, deepstatemap.live

Российская оккупационная армия изменила тактику под Покровском Донецкой области. Риски захвата города оценил военный аналитик и эксперт в сфере обороны и безопасности Агиль Рустамзаде.

По его словам, украинская армия перебросила резервы на Покровское направление.

"Однако российские войска увидели замысел ВСУ и стали развивать другую тактику – наступление по различным другим участкам фронта. Цель ясна – измотать украинскую оборону", - сказал эксперт во время чата на Главреде.

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Рустамзаде считает, что возможно, российские войска и не возьмут город Покровск этой осенью и зимой.

"Для них сейчас важнее измотать украинскую армию и украинское общество. А одним захваченным населенным пунктом меньше, одним больше – для России сейчас это значения не имеет", - считает он.

Кто такой Агиль Рустамзаде Агиль Рустамзаде – популярный азербайджанский военный аналитик, аналитик по вопросам обороны и безопасности, ведущий аналитик независимого аналитического центра в области национальной международной политики, экономики, права, социальных наук и безопасности STEM. Офицер запаса Вооруженных сил Азербайджана. В качестве военного аналитика и эксперта комментирует и дает оценку событиям по военной тематике на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

7 сентября президент Зеленский завил, что ситуация на Покровском направлении за последние несколько дней "была лучше". Однако важно дождаться окончательной стабилизации ситуации, чтобы делать выводы.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сообщил, что на Покровском направлении существенно снизилась наступательная операция российских оккупантов.

Если оккупанты не активизируют свои войска в районе Курахово - Угледар и не достигнут там каких-то успехов тактического уровня или не расширят хотя бы в этом направлении свои фланги, то есть риски, что в недалеком будущем Покровский выступ может для них превратиться в место тотального уничтожения.

Армия страны-агрессора России не прекращает намерений продвинуться к городу Покровск. Поэтому на постоянной основе осуществляет попытки штурмов, даже целыми колоннами техники. Однако ВСУ успешно предотвращают продвижение врага.

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