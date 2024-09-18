Воспользовались ситуацией: как ВСУ отбили агрегатный завод в Волчанске - Маломуж

Как операция ВСУ в Курской области помогла в боях за агрегатный завод в Волчанске.

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Бои в Волчанске / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, deepstatemap.live

Силы обороны Украины использовали ситуацию с переброской российских резервов для защиты Курской области РФ и смогли вернуть под свой контроль Волчанский агрегатный завод в Харьковской области. Об этом заявил генерал, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире телеканала FREEДОМ.

"Прежде всего причина та, что они действительно перебросили часть резервов, которые должны были штурмовать Волчанск, тем более, как они говорят, оказать помощь тем группам, которые находились на агрегатном заводе. Этих резервов практически нет. Поэтому мы используем ситуацию, что там большое истощение, наносили огневые удары. Часть представителей противника отошла - разными способами прорывались, передвигались, просачивались, потому что нет сплошной линии их контроля, окружения. Часть погибла, небольшая часть сдалась в плен. Поэтому разные варианты решения этой задачи получились. Вот, соответственно, самый главный факт, что мы уже владеем заводом, владеем территорией", - сказал он.

По его словам, противник понес небольшие потери, потому что на указанном участке осталось минимальное количество российских оккупантов.

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"Не видя поддержки, они пытались отойти или убежать. Поэтому в данной ситуации операция завершилась. Я прямо скажу, если используем такое мощное огневое давление, поэтапное, и без поддержки враг долго выдержать не мог", - подчеркнул Маломуж.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Что известно о Волчанске / Инфографика: Главред

Ситуация в Волчанске Харьковской области - что известно

Напомним, российские войска находились в блокаде в течение нескольких месяцев на территории агрегатного завода в Волчанске. Однако, аналитики американского Института изучения войны сообщали, что Вооруженные Силы Украины снова заняли эти позиции.

Также сообщалось, что на Волчанском направлении Россия все чаще бросает на штурмы подразделения с минимальной подготовкой. Многие российские оккупанты ранее вообще не участвовали в боях.

Представитель ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев отмечал, что на Харьковском направлении враг не оставляет попыток атаковать украинские позиции, однако стратегических успехов достичь так и не может.

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