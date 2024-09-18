Морально-психологическое состояние врага снижается: названа необычная причина

На Харьковском направлении у оккупантов фиксируются массовые случаи отравлений.

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Оккупанты в Харьковской области / коллаж: Главред, фото: flickr

Среди российских оккупантов массовые отравления на передовой в Харьковской области. Причиной этого является некачественная еда и вода. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Харьков" в Telegram.

Отмечается, что в районе населенного пункта Глубокое на севере Харьковской области противник осуществляет одиночное перемещение личного состава с целью пополнения текущего некомплекта на передовых позициях.

По данным Сил обороны, у россиян также фиксируются массовые случаи отравлений.

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"Из-за низкого качества продуктов питания и питьевой воды на передовых позициях 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии отмечаются массовые случаи желудочно-кишечных расстройств среди личного состава и насущная потребность в медикаментах, в связи с чем наблюдается снижение уровня морально-психологического состояния оккупантов", - говорится в сообщении.

В ОТГ "Харьков" добавили, что в целом за последние сутки ситуация на Харьковском направлении осталась без изменений. Потери врага за минувшие сутки составили 85 оккупантов, из них безвозвратные - 24, санитарные - 59. Двое оккупантов сдались в плен.

Также россияне потеряли уничтоженными и поврежденными 78 единиц вооружения и военной техники.

Что такое ОТГ "Харьков"? Оперативно-тактическая группировка "Харьков" (ОТГ "Харьков") - объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Входит в состав оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Создана во время российского вторжения в Украину в 2022 году. Части группировки участвовали в Харьковском контрнаступлении, пишет Википедия.

Ситуация в Харьковской области - что известно

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал, что украинские защитники постепенно вытесняют российскую армию с Харьковщины. По его словам, оккупанты не смогут покорить ни Харьков, ни всю Украину.

В ОТГ "Харьков" отмечали, что оккупационные войска на Харьковском направлении осуществляют одиночное перемещение личного состава в связи с необходимостью пополнить потери на передовых позициях.

Также известно, что противник осуществляет подготовку к возобновлению штурмовых действий, однако его штурмовые группы из состава 79-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии отказались от выполнения задач.

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