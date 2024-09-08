Горят дома, есть погибшие и раненые: РФ ударила по частному сектору на Харьковщине

Российские оккупанты ударили по частному сектору в городе Дергачи в Харьковской области.

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Россияне ударили по частному сектору в Дергачах на Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Российские оккупанты безжалостно атаковали Харьковскую область. Они обстреляли город Дергачи в Харьковском районе. Об этом заявил председатель ОГА Олег Синегубов.

Враг попал в частный сектор. В результате удара сразу загорелись дома.

"По предварительным данным, четыре человека пострадали", - написал он. видео дня

Впоследствии Синегубов уточнил данные и отметил, что в результате удара погибла 76-летняя женщина. Количество раненых возросло до 10. Следует отметить, что количество жертв и пострадавших может увеличиться.

Кто такой Олег Синегубов? Олег Синегубов – председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации. Ранее, в период с 11 ноября 2019 по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

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Ранее сообщалось, что в Харькове зафиксировано 10 прилетов РФ. Днем 1 сентября россияне нанесли около 10 ударов по Харькову, по состоянию на сейчас уже 28 раненых. Деталями трагедии поделился глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Враг ударил по Дворцу спорта, также атакован торговый центр в Салтовском районе и территория около Гидропарка в Киевском районе.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский жестко отреагировал на обстрел Харькова. Президент отметил важность привлечения мировых лидеров для остановки российского ракетно-бомбового террора территории Украины.

Позднее появилось видео с моментом удара по Харькову. В Харькове увеличилось количество пострадавших в результате вражеских ударов.

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