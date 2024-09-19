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Возвращение Крыма Украине: ВСУ пошли на операцию, которая может изменить ход войны

Анна Косик
19 сентября 2024, 13:21
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Сложная ситуация для Украины будет продолжаться даже при условии возвращения контроля над некоторыми территориями.
ВСУ, Крым
ВСУ сейчас проводят операцию, которая может задать начало деоккупации украинских территорий / Коллаж: Главред, фото: 43 ОМБР, скрин с DeepState

Недавно президент Турции Эрдоган заговорил о поддержке возвращения временно оккупированного Крыма под контроль Украины. В его заявлении была своя логика. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

По его словам, без сомнения все территории вернутся под украинский контроль. Неформально, некоторые из них действительно возьмут под полный контроль, а другие будут в подвешенном состоянии, вероятно, с переходными администрациями.

"Это может произойти не в один момент - не через месяц, не через два, а через какой-то период. Могут снова возобновляться боевые действия. Ситуация будет очень динамичной - я не вижу сейчас перспективы того, что при Путине все резко прекратится", - отметил аналитик.

Но есть то, что по словам Клочко, может нас спасти. По состоянию на сейчас речь идет о Курской операции и ее успехе распространения вглубь страны-агрессора России. Если ситуация внутри РФ будет дестабилизирована, инфраструктурные объекты противника уничтожат и начнет царить социальная нестабильность, россияне начнут требовать у Путина чего-то нового.

Смотрите видео о возможности Украины вернуть под контроль все территории:

"В условиях Первой мировой войны, а ныне путинского режима он не сможет управлять, тогда ситуация кардинально изменится. Пока она будет плавающей, динамичной, поэтому о справедливости для нас речь не идет. Но это приведет к уменьшению интенсивности войны", - добавил он.

При этом сложная ситуация для Украины будет продолжаться в дальнейшем. А относительно Эрдогана Клочок подметил, что президент Турции просто сделал заявление, чтобы дальше торговать с Россией.

Кто такой Валерий Клочок?

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

Возвращение Крыма под контроль Украины

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины в соответствии с нормами международного права. По его словам, аннексия Крыма, против которой выступала Турция с первого дня, еще больше углубила страдания крымских татар, которые 80 лет назад пережили депортацию.

Ранее сообщалось, что Украина готовится к деоккупации полуострова. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, у Сил обороны Украины есть план, как уничтожить Крымский мост и вернуть полуостров, однако детали пока не разглашаются.

Накануне спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что Силы обороны Украины могут собственными силами перекрыть сухопутный коридор во временно оккупированный Крым, осуществляя огневой контроль над ним.

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