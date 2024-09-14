"Покрошили" россиян вместе с техникой: кадры спецоперации ГУР у берегов Крыма

В Главном управлении разведки Министерства обороны рассказали подробности рейда у берегов захваченного страной-агрессором РФ Крыма.
О перипетиях операции ГУР в Черном море рассказал командир подразделения ГУР "Химера" Александр Капшин с позывным "Каппа".
По его словам, 11 сентября подразделения Химера, Nobody, Raven Group и 2-й отряд специальных действий имени Владислава Пелешенко в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины при поддержке "Group 13" и подразделения Госпогранслужбы "Дозор" совершили рейд у побережья Крыма.
Украинский командир отметил, что в результате нанесенного огневого поражения оккупанты понесли потери среди личного состава и техники.
Кроме того, во время миссии спецназовцы ГУР МО Украины сбили из ПЗРК последний вражеский Су-30СМ – он упал в море.
Смотрите видео - спецоперация ГУР:
Что такое ГУР?
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
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Ранее сообщалось, что бойцы ГУР сбили над Черным морем российский истребитель за $50 млн. Самолет Су-30СМ принадлежал 43-му отдельному морскому авиационному полку ВКС РФ.
Напомним, ранее сообщалось о том, что бойцы ГУР и ВСУ пустили под откос грузовой поезд в Белгородской области. Грузовой поезд обеспечивал логистические потребности армии РФ. 11 вагонов и локомотив сошли с рельсов и перевернулись.
Как сообщалось ранее, специалисты Главного управления разведки Минобороны провели масштабную кибератаку на финансовый сектор и правительственные ресурсы России, в результате которой удалось поразить критически важные ресурсы и получить доступ к большому массиву конфиденциальных данных.
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