"Покрошили" россиян вместе с техникой: кадры спецоперации ГУР у берегов Крыма

В результате нанесенного огневого поражения оккупанты понесли потери среди личного состава и техники.

https://glavred.info/ukraine/pokroshili-rossiyan-vmeste-s-tehnikoy-kadry-specoperacii-gur-u-beregov-kryma-10597073.html Ссылка скопирована

ГУР провело операцию у берегов Крыма / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

В Главном управлении разведки Министерства обороны рассказали подробности рейда у берегов захваченного страной-агрессором РФ Крыма.

О перипетиях операции ГУР в Черном море рассказал командир подразделения ГУР "Химера" Александр Капшин с позывным "Каппа".

По его словам, 11 сентября подразделения Химера, Nobody, Raven Group и 2-й отряд специальных действий имени Владислава Пелешенко в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины при поддержке "Group 13" и подразделения Госпогранслужбы "Дозор" совершили рейд у побережья Крыма.

видео дня

Украинский командир отметил, что в результате нанесенного огневого поражения оккупанты понесли потери среди личного состава и техники.

Кроме того, во время миссии спецназовцы ГУР МО Украины сбили из ПЗРК последний вражеский Су-30СМ – он упал в море.

Смотрите видео - спецоперация ГУР:

/ Скриншот

Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Операции ГУР - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что бойцы ГУР сбили над Черным морем российский истребитель за $50 млн. Самолет Су-30СМ принадлежал 43-му отдельному морскому авиационному полку ВКС РФ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бойцы ГУР и ВСУ пустили под откос грузовой поезд в Белгородской области. Грузовой поезд обеспечивал логистические потребности армии РФ. 11 вагонов и локомотив сошли с рельсов и перевернулись.

Как сообщалось ранее, специалисты Главного управления разведки Минобороны провели масштабную кибератаку на финансовый сектор и правительственные ресурсы России, в результате которой удалось поразить критически важные ресурсы и получить доступ к большому массиву конфиденциальных данных.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред