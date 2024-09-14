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"Покрошили" россиян вместе с техникой: кадры спецоперации ГУР у берегов Крыма

Алексей Тесля
14 сентября 2024, 18:13
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В результате нанесенного огневого поражения оккупанты понесли потери среди личного состава и техники.
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ГУР провело операцию у берегов Крыма / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

В Главном управлении разведки Министерства обороны рассказали подробности рейда у берегов захваченного страной-агрессором РФ Крыма.

О перипетиях операции ГУР в Черном море рассказал командир подразделения ГУР "Химера" Александр Капшин с позывным "Каппа".

По его словам, 11 сентября подразделения Химера, Nobody, Raven Group и 2-й отряд специальных действий имени Владислава Пелешенко в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины при поддержке "Group 13" и подразделения Госпогранслужбы "Дозор" совершили рейд у побережья Крыма.

видео дня

Украинский командир отметил, что в результате нанесенного огневого поражения оккупанты понесли потери среди личного состава и техники.

Кроме того, во время миссии спецназовцы ГУР МО Украины сбили из ПЗРК последний вражеский Су-30СМ – он упал в море.

Смотрите видео - спецоперация ГУР:

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/ Скриншот

Что такое ГУР?

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Операции ГУР - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что бойцы ГУР сбили над Черным морем российский истребитель за $50 млн. Самолет Су-30СМ принадлежал 43-му отдельному морскому авиационному полку ВКС РФ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бойцы ГУР и ВСУ пустили под откос грузовой поезд в Белгородской области. Грузовой поезд обеспечивал логистические потребности армии РФ. 11 вагонов и локомотив сошли с рельсов и перевернулись.

Как сообщалось ранее, специалисты Главного управления разведки Минобороны провели масштабную кибератаку на финансовый сектор и правительственные ресурсы России, в результате которой удалось поразить критически важные ресурсы и получить доступ к большому массиву конфиденциальных данных.

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