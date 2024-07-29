"Наживаются на войне": Эрдоган сделал выпад в адрес Запада из-за Украины

Анкара продолжает работать над установлением мира и стабильности, заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

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Эрдоган обвинил "западных баронов" в продолжении войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "западные военные бароны" наживаются на войне в Украине и продолжают подливать бензин в огонь.

По словам турецкого лидера, Анкара с первого дня пыталась стабилизировать распространение конфликта и стремилась его закончить. В то же время, ничего не удалось якобы из-за действий западной стороны, передает Anadolu.

"Никто не выиграл от этой кровавой бойни, кроме западных военных баронов. Они по-прежнему подливают бензин в огонь и делают все возможное, чтобы разжечь его. Мы же работаем над установлением мира и стабильности", — сказал Эрдоган.

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Турецкий лидер добавил, что несмотря на усилия Анкары, конфликт продолжается, однако удалось предотвратить распространение "этого пожара" на Черное море. В этом якобы помогла сбалансированная политика и справедливые поступки Турции "в отношениях между нашими двумя соседями".

Переговоры с РФ - участие Турции

Президент Турции РеджепиТайип Эрдоган заявил в Вашингтоне, что Турция готова к любым инициативам, включая посредничество, чтобы создать основу для мира. Также Анкара упоминала и необходимость "оживить" "зерновую" инициативу.

В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества Эрдоган заявил, что готов лично "заложить основу для соглашения о прекращении огня" между Украиной и РФ. Турция настаивает на том, что Украина и Россия должны прекратить огонь и лишь потом садиться за стол переговоров.

В марте Эрдоган говорил, что не против провести мирный саммит по войне в Украине.

Позиция Турции в отношении войны в Украине Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит "политику баланса". В начале июля он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Казахстане, а позже принял участие в саммите НАТО в Вашингтоне, посвященном российской угрозе. Турция поддерживает связи с Москвой и не соблюдает санкции против РФ, которые поддержало большинство партнеров страны по НАТО. Турция поставляет Киеву беспилотники и военные корабли, но продолжает покупать российскую нефть и газ. Она играла активную дипломатическую роль, максимально используя свою позицию черноморского соседа как России, так и Украины. Анкара выступила посредником в заключении соглашения о поставках украинского зерна.

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