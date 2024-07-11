Эрдоган в Вашингтоне упрашивал Зеленского стать посредником в переговорах с РФ

Оба лидера встретились на полях саммита НАТО в Вашингтоне, 11 июля.

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Эрдоган снова продвигает переговоры с Путиным / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с украинским главой Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Вашингтоне в четверг, 11 июля. Среди прочего - турецкий лидер снова интересовался готовностью Киева пойти на переговоры с РФ через посредничество Анкары.

В частности, Эрдоган отметил, что Турция "прилагает усилия для того, чтобы война между Украиной и Россией закончилась "справедливым миром".

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В разговоре Анкара упоминала и необходимость "оживить" "зерновую" инициативу. К слову, Украина при помощи стран-партнеров обеспечивает работу "зернового коридора" путем ударов по флоту РФ.

Эрдоган также заявил, что Турция готова к любым инициативам, включая посредничество, чтобы создать основу для мира, пишет агентство Анадолу.

Переговоры с РФ - участие Турции

Эрдоган не впервые затрагивает вопрос "мирного" урегулирования войны, пытаясь усадить Украину и Россию за стол переговоров.

В марте он, к примеру, заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины, однако считает неправильным, что Россия не будет представлена в "мирных планах" Украины.

В июле Турция снова начала настаивать, чтобы Украина и Россия прекратили огонь. О своем намерении Эрдоган заявил российскому диктатору Владимиру Путину в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Несмотря на то, что российские чиновники на всех публичных площадках разносят сплетни о якобы готовности сесть за стол переговоров с Украиной, Кремль во главе с Путиным не готов ни к каким компромиссам и уступкам и преследует цель захвата всей Украины.

Кто такой Реджеп Тайип Эрдоган? Редже́п Тайи́п Эрдо́ган (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; род. 26 февраля 1954, Стамбул, Турция) - турецкий государственный деятель, политик. Президент Турции с 28 августа 2014 года, пишет Википедия. Премьер-министр Турции (2003-2014). Лидер турецкой правящей Партии справедливости и развития. В 1994-1998 годах был мэром Стамбула. В 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции. Почетный доктор МГИМО.

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