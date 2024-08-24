ВСУ 'поздравили' оккупантов с Днем Независимости на Кинбурнской косе: видео удара

Подразделения Военно-Морских Сил ВС Украины поздравили российских оккупантов с Днем Независимости Украины на Кинбурнской косе. Украинские защитники нанесли удар по миномету и боевому комплекту врага. Видео боевой работы ВМС Украины обнародовали 24 августа.
"Подразделения Военно-Морских Сил ВС Украины поздравили оккупантов с Днем Независимости Украины на Кинбурнской косе", - заявили защитники Украины.
На видео видно, как украинские воины обнаружили боеприпасы противника и его вооружение. Поразили вражеские цели с помощью FPV-дрона.
После определения целей, ВСУ нанесли удар по ним. На видеозаписи видно мощный взрыв, во время которого в небо поднимается огонь и столб дыма.
В ВМС уточнили, что FPV-дрон атаковал 120-миллиметровый миномет и боевой комплект российских оккупантов.
"120 мм миномет, БК. Сброс зажигалки + FPV-дрон", - говорится в сообщении.
Смотрите видео эффектного удара по БК врага:
Военно-морские силы Украины
На балансе ВМС ВСУ более 50 боевых и десантных кораблей, катеров, вспомогательных и специальных судов, разделенных на две бригады надводных кораблей, а также два дивизиона кораблей охраны и обеспечения, и дивизион поисково-спасательных судов, пишет Википедия.
Применение ракеты-дрона "Паляницы" - что известно
Как ранее сообщал Главред, из-за политических ограничений в применении западного вооружения вглубь России Украина развернула собственную ракетную программу.
Напомним, 24 августа Украина впервые использовала новый класс оружия - ракету-дрон "Паляница" против российских оккупантов, сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в честь Дня Независимости. Он отметил, что "Паляница" стала новым методом возмездия агрессору.
Также Зеленский подтвердил, что Украина активно разрабатывает дальнобойные ракеты, а также призвал союзников к большей решительности и снятию ограничений на применение такого оружия. Он отметил, что "Паляница" уже успешно прошла испытания и является частью более широкого кластера отечественных ракетных разработок.
По данным Defence Express, это оружие могли использовать и раньше во время ударов по вражеским объектам на оккупированных территориях. Министр Александр Камышин подтвердил, что ракета-дрон уже применялась против оккупантов.
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