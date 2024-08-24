ВСУ 'поздравили' оккупантов с Днем Независимости на Кинбурнской косе: видео удара

Подразделения Военно-Морских Сил ВС Украины нанесли мощный удар по российским позициям на Кинбурнской косе.

https://glavred.info/ukraine/vsu-pozdravili-okkupantov-s-dnem-nezavisimosti-na-kinburnskoy-kose-video-udara-10591340.html Ссылка скопирована

Подразделения ВМС устроили большой взрыв на Кинбурнской косе / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Подразделения Военно-Морских Сил ВС Украины поздравили российских оккупантов с Днем Независимости Украины на Кинбурнской косе. Украинские защитники нанесли удар по миномету и боевому комплекту врага. Видео боевой работы ВМС Украины обнародовали 24 августа.

"Подразделения Военно-Морских Сил ВС Украины поздравили оккупантов с Днем Независимости Украины на Кинбурнской косе", - заявили защитники Украины.

На видео видно, как украинские воины обнаружили боеприпасы противника и его вооружение. Поразили вражеские цели с помощью FPV-дрона.

видео дня

После определения целей, ВСУ нанесли удар по ним. На видеозаписи видно мощный взрыв, во время которого в небо поднимается огонь и столб дыма.

В ВМС уточнили, что FPV-дрон атаковал 120-миллиметровый миномет и боевой комплект российских оккупантов.

"120 мм миномет, БК. Сброс зажигалки + FPV-дрон", - говорится в сообщении.

Смотрите видео эффектного удара по БК врага:

Военно-морские силы Украины На балансе ВМС ВСУ более 50 боевых и десантных кораблей, катеров, вспомогательных и специальных судов, разделенных на две бригады надводных кораблей, а также два дивизиона кораблей охраны и обеспечения, и дивизион поисково-спасательных судов, пишет Википедия.

Применение ракеты-дрона "Паляницы" - что известно

Как ранее сообщал Главред, из-за политических ограничений в применении западного вооружения вглубь России Украина развернула собственную ракетную программу.

Напомним, 24 августа Украина впервые использовала новый класс оружия - ракету-дрон "Паляница" против российских оккупантов, сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в честь Дня Независимости. Он отметил, что "Паляница" стала новым методом возмездия агрессору.

Также Зеленский подтвердил, что Украина активно разрабатывает дальнобойные ракеты, а также призвал союзников к большей решительности и снятию ограничений на применение такого оружия. Он отметил, что "Паляница" уже успешно прошла испытания и является частью более широкого кластера отечественных ракетных разработок.

По данным Defence Express, это оружие могли использовать и раньше во время ударов по вражеским объектам на оккупированных территориях. Министр Александр Камышин подтвердил, что ракета-дрон уже применялась против оккупантов.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред