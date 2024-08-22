Уничтожение целей РФ на Кинбурнской косе: в ВМС показали мощное видео

ВМС ВС Украины опубликовали видеокадры успешной реализации военной операции на Николаевщине.

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Уничтожение целей РФ на Кинбурнской косе / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Украинские защитники продолжают успешные военные операции на Кинбурнской косе Николаевской области в Черном море.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Военно-морских сил Украины в четверг утром в Facebook.

"Подразделение ВМС ВС Украины уничтожило вражеский склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов на Кинбурнской косе в Черном море", - сказано в сообщении. видео дня

ВМС ВС Украины также опубликовали видеокадры успешной реализации этой военной операции.

Смотрите видео - уничтожение целей РФ на Кинбурнской косе:

/ Скриншот

Военно-морские силы Украины На балансе ВМС ВСУ более 50 боевых и десантных кораблей, катеров, вспомогательных и специальных судов, разделенных на две бригады надводных кораблей, а также два дивизиона кораблей охраны и обеспечения, и дивизион поисково-спасательных судов, пишет Википедия.

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Ранее сообщалось, что подразделения ГУР десантировались на Кинбурнскую косу и установили там флаг. Во время успешной операции украинским разведчикам удалось уничтожить несколько единиц вражеской техники и живую силу РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что государственный флаг взвился на территории, которая сейчас находится под оккупацией России. Вероятно, украинский флаг между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем установили спецназовцы ГУР во время своего рейда на косу.

Как сообщалось ранее, оккупанты пытались перегруппироваться на Кинбурнской косе, но украинские защитники не давали им покоя, нанося мощные ответные удары. ВСУ регулярно уничтожали живую силу и технику противника, не позволяя оккупантам закрепиться.

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