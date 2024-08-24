Украина разрабатывает новые мощные ракеты: что известно о гибридном оружии 'Паляница'

У Украины уже есть изделия, которые летят на полторы тысячи километров, а теперь появлятся дроны-ракеты и другие дальнобойные ракеты, заявил Владимир Зеленский.

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Украина разрабатывает новые дальнобойные ракеты и дроны / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Максим Глушак

Новая украинская ракета-дрон "Паляница" является ответом на промедление некоторых партнеров в принятии важных решений. Украина работает над разработкой отечественных дальнобойных ракет. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с премьером Литвы и президентом Польши.

"Наши новые вооруженные решения, в том числе и ракета "Паляница" - это наш способ действовать, пока некоторые из наших партнеров тормозят с решениями. Решения наши и решения партнеров должны работать вместе и только так, чтобы мы вместе достигли нашей общей победы", - сказал глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что Украина полностью использует потенциал своего оборонно-промышленного комплекса и готовит новые мощные решения. Он призвал союзников к большей решительности и снятию ограничений на применение дальнобойного оружия.

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"Сегодня я говорил о том, что произошло первое применение нашего дальнобойного оружия. Готовим еще определенные "мощные" решения. Требуем не меньшей решимости от партнеров. Те, кто из наших друзей, может побудить союзников снять ограничения с Украины на применение дальнобойного оружия, может приблизить нашу общую победу", - сказал президент.

Украина развивает свою ракетную программу

Также Зеленский рассказал о развитии ракетной программы. По его словам, Украина работает над разработкой новых отечественных дальнобойных ракет.

"Люди работают 24/7. Обещали дальнобойные дроны - сделали. 1500 км, у нас есть уже такие изделия. А теперь появляются дроны-ракеты... Будут и другие ракеты, очень мощные и очень дальнобойные", - рассказал президент.

Глава государства также отметил, что в кластер сейчас входят три изделия. Испытания первого элемента, то есть ракеты-дрона "Паляница" прошло успешно.

"Эта ракета-дрон - гораздо быстрее наших дальнобойных дронов и мощнее. Это все детали, по которым я пока готов к открытому разговору", - отметил он.

Минстратегпром о "Палянице"

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что разработки украинского оборонно-промышленного комплекса, в частности новейшие ракеты и дроны, уже успешно работают на территории врага.

Он подтвердил успешное использование украинской ракеты-дрона "Паляница" и подчеркнул, что ракетная программа находится под особым контролем руководства государства.

"Я рад, что у нас есть первые наши украинские разработки такого класса, которые начинают работать в тылу врага. А враг будет изучать их тактико-технические характеристики по "прилетам", - сказал Камышин в ефире телемарафона.

Министр также добавил, что отечественные производители уже способны обеспечивать армию достаточным количеством высококачественного вооружения.

"Не возможна сильная страна без сильного войска и не возможна сильная страна без сильной оборонки. Мы видим, что наша оборонка начинает работать", - подчеркнул он.

Также волонтер и руководитель БФ "Батальон Волонтер" Максим Глушак в сети опубликовал кадры с дроном и сообщил, что успешно прошло тестирование "птичек" на реактивной тяге.

Из фото можно сделать вывод, что конструкция беспилотника предусматривает обтекаемый корпус, напоминающий ракету, а также загнутые крылья и шасси для взлета. Наличие воздухозаборников также наталкивает на мысль, что дрон может быть оснащен реактивной тягой.

В Сети появилось видео испытания украинского реактивного дрона:

Украинская ракетная программа - что известно о "Палянице"

Напомним, 24 августа Украина впервые использовала новый класс оружия - ракету-дрон "Паляница" против российских оккупантов, сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в честь Дня Независимости. Он отметил, что "Паляница" стала новым методом возмездия агрессору.

По данным Defence Express, это оружие могли использовать и раньше во время ударов по вражеским объектам на оккупированных территориях. Министр Александр Камышин подтвердил, что ракета-дрон уже применялась против оккупантов.

Как ранее сообщал Главред, из-за политических ограничений в применении западного вооружения вглубь России Украина развернула собственную ракетную программу.

Недавно президент Владимир Зеленский намекнул, что в рамках этой программы "уже есть практические результаты".

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