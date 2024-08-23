Ракеты для HIMARS и другое: что вошло в новый пакет помощи от США Украине

Накануне Дня независимости Украины США объявят об очередном пакете военной помощи.

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США планируют новый пакет военной помощи Украине / коллаж: Главред, фото: Википедия

Администрация действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена направит в Украину новый пакет военной помощи на 125 млн долларов. В Associated Press заявили, что отправка может быть согласована и объявлена уже сегодня.

Как сообщили американские журналисты, Администрация Байдена как раз накануне украинского Дня независимости объявит о передаче нового пакета военной помощи.

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По словам официальных лиц США, последний пакет помощи включает:

ракеты противовоздушной обороны;

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

боеприпасы для Javelin и ряд других противотанковых ракет;

системы и оборудование для борьбы с беспилотниками;

средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ);

артиллерийские боеприпасы калибра 155-мм и 105-мм;

транспортные средства и другое оборудование.

Отмечается, что вооружение передается Украине в рамках президентской программы о сокращении вооружения, а значит пакет помощи может быть передан раньше, чем это происходит обычно.

HIMARS, Хаймарс / Инфографика: Главред

Напомним, что до этого заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх также анонсировала новые пакеты оборонной помощи Украине от США. Однако она не сообщала детали.

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Напомним, что несколькими днями ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его правительство не собирается сокращать поддержку Украины и подчеркнул, что это достаточно большие деньги.

Также стоит отметить, что США являются самым влиятельным партнером для Украины и государством, которое поставляет наибольшее количество вооружения для защиты Украины от агрессии РФ.

Ранее издание Bloomberg заявило, что западные партнеры срывают поставки систем ПВО для Украины и затягивают их, ведь не имеют возможности передать такое вооружение.

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