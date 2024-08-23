Ракеты для HIMARS и другое: что вошло в новый пакет помощи от США Украине

Администрация действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена направит в Украину новый пакет военной помощи на 125 млн долларов. В Associated Press заявили, что отправка может быть согласована и объявлена уже сегодня.
Как сообщили американские журналисты, Администрация Байдена как раз накануне украинского Дня независимости объявит о передаче нового пакета военной помощи.
По словам официальных лиц США, последний пакет помощи включает:
- ракеты противовоздушной обороны;
- боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- боеприпасы для Javelin и ряд других противотанковых ракет;
- системы и оборудование для борьбы с беспилотниками;
- средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ);
- артиллерийские боеприпасы калибра 155-мм и 105-мм;
- транспортные средства и другое оборудование.
Отмечается, что вооружение передается Украине в рамках президентской программы о сокращении вооружения, а значит пакет помощи может быть передан раньше, чем это происходит обычно.
Напомним, что до этого заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх также анонсировала новые пакеты оборонной помощи Украине от США. Однако она не сообщала детали.
Помощь Украине во время войны - последние новости
Напомним, что несколькими днями ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его правительство не собирается сокращать поддержку Украины и подчеркнул, что это достаточно большие деньги.
Также стоит отметить, что США являются самым влиятельным партнером для Украины и государством, которое поставляет наибольшее количество вооружения для защиты Украины от агрессии РФ.
Ранее издание Bloomberg заявило, что западные партнеры срывают поставки систем ПВО для Украины и затягивают их, ведь не имеют возможности передать такое вооружение.
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