Обещание, не выполняется: Bloomberg заявляет о срыве доставки ПВО для Украины

НАТО не может выполнить свои обязательства о доставке систем ПВО для Украины, обещания об этом он давал во время июльского саммита НАТО. Об этом изданию Bloomberg рассказали информированные источники.
В издании утверждают, что ряд западных государств-союзников Украины не имеют сейчас возможности поставлять системы ПВО для отражения украинцами российских атак.
Bloomberg отмечает, что в июле сразу несколько западных стран пообещали прислать в Украину еще пять комплексов ПВО большой дальности, но сейчас они не спешат с этими поставками.
Системы Patriot обещали передать США, Германия и Румыния, еще один комплекс должны были собрать из комплектующих, которые должны были предоставить разные страны. Италия же заявляла, что передаст систему SAMP-T, другие союзники обязались прислать в Украину другие системы и боеприпасы.
Как заявили эксперты издания, во время того, как Россия продвигается вперед по украинским территориям, некоторые страны НАТО неуверенно поддерживают Украину и не могут достичь консенсуса по поставкам вооружения.
Таким образом, затягивание с поставкой систем ПВО негативно влияет на общую ситуацию в Украине и на фронте.
Поставки вооружения в Украину - последние новости
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодаря финансированию из других стран Украина значительно усилила разработку и производство дальнобойных ракет.
Ранее стало известно, что Словакия вопреки запрету премьера Роберта Фицо поставлять боеприпасы Украине, все-таки смогла обойти этот запрет.
Также западные эксперты согласились, что европейские партнеры поздно поставляют Украине самолеты F-16, их необходимо было прислать еще в начале летнего контрнаступления.
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