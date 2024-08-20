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Обещание, не выполняется: Bloomberg заявляет о срыве доставки ПВО для Украины

Степан Гафтко
20 августа 2024, 21:33
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Во время саммита НАТО в июле сильнейший военный альянс мира пообещал Украине поставлять системы ПВО, но теперь не может выполнить обещание.
Обещание, не выполняется: Bloomberg заявляет о срыве доставки ПВО для Украины
Европа и НАТО не могут выполнить обещания о поставках ПВО / коллаж: Главред, Википедия, УНИАН

НАТО не может выполнить свои обязательства о доставке систем ПВО для Украины, обещания об этом он давал во время июльского саммита НАТО. Об этом изданию Bloomberg рассказали информированные источники.

В издании утверждают, что ряд западных государств-союзников Украины не имеют сейчас возможности поставлять системы ПВО для отражения украинцами российских атак.

видео дня

Bloomberg отмечает, что в июле сразу несколько западных стран пообещали прислать в Украину еще пять комплексов ПВО большой дальности, но сейчас они не спешат с этими поставками.

Системы Patriot обещали передать США, Германия и Румыния, еще один комплекс должны были собрать из комплектующих, которые должны были предоставить разные страны. Италия же заявляла, что передаст систему SAMP-T, другие союзники обязались прислать в Украину другие системы и боеприпасы.

Инфографика patriot, патриот
Инфографика patriot, патриот / Главред

Как заявили эксперты издания, во время того, как Россия продвигается вперед по украинским территориям, некоторые страны НАТО неуверенно поддерживают Украину и не могут достичь консенсуса по поставкам вооружения.

Таким образом, затягивание с поставкой систем ПВО негативно влияет на общую ситуацию в Украине и на фронте.

ЗРК SAMP T инфографика
ЗРК SAMP T инфографика / Инфографика: Главред

Поставки вооружения в Украину - последние новости

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодаря финансированию из других стран Украина значительно усилила разработку и производство дальнобойных ракет.

Ранее стало известно, что Словакия вопреки запрету премьера Роберта Фицо поставлять боеприпасы Украине, все-таки смогла обойти этот запрет.

Также западные эксперты согласились, что европейские партнеры поздно поставляют Украине самолеты F-16, их необходимо было прислать еще в начале летнего контрнаступления.

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война в Украине ПВО Bloomberg
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