Снаряды Словакии попадают на фронт в Украину, страна обошла запрет Фицо

В правительстве оправдываются, мол, не продают Украине боеприпасы. Хотя бывший министр обороны утверждает обратное.

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Словакия поставляет Украине 155-мм снаряды / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, 72 ОМБр им. Черных Запорожцев

Словакия вопреки обещанию премьера Роберта Фицо остановить военную помощь Украине производит снаряды, которые затем попадают на фронт к ВСУ. В правительстве отметили, что запрет касался только "бесплатной" помощи, пишет Bloomberg.

В частности, министр обороны Словакии и ближайший союзник Фицо Роберт Калиняк планирует увеличить производство 155-мм снарядов в 2025 году с 125 до 200 тысяч.

В правительстве Фицо оправдываются, мол, покупатели сами решают, что делать с купленными боеприпасами.

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Сам Калиняк продажу словацких снарядов Украине напрямую или через посредников отрицает. Примечательно, что в своем заявлении прессе Калиняк подчеркнул, что Братислава отказалась поставлять Украине именно "бесплатную помощь".

"Мы не будем ограничивать оборонное производство, если оно поддерживает валовой внутренний продукт, поскольку, делая это, я нанесу ущерб интересам Словакии", — ответил глава оборонного ведомства.

В то же время бывший министр обороны Ярослав Над заявил, что подавляющее большинство продукции словацких заводов, выпускающих 155-мм боеприпасы, идет в Украину.

"В 2023 году практически все производственные мощности на следующие три года были проданы Украине либо напрямую, либо через другие страны", — сказал он.

Отдельно агентство отмечает, что Словакия также выступала против членства Украины в НАТО, но это не помешало Фицо подписать декларацию саммита НАТО в Вашингтоне, предусматривающую будущее Украины в Альянсе.

Издание Bloomberg Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Новости Словакии - в чем нюанс запрета Фицо на оружие для Украины

В ноябре 2023 года премьер Словакии Роберт Фицо дал понять, что его слова о прекращении поставок оружия не повлияют на уже подписанные между Киевом и оружейниками договоренности о производстве техники.

"Мы очень четко общались, и я хочу общаться - мы говорим об оружии, о боеприпасах со складов словацкой армии, о госимуществе... Когда какая-то компания захочет изготовить оружие и куда-то отправить его, никто не будет этому препятствовать", - заявил Фицо.

К слову, предыдущее правительство Словакии решительно поддерживало Украину и поставляло военную технику, включая боевые машины, а также системы ПВО С-300 и самолеты МиГ-29. Однако после прихода к власти пророссийского Роберта Фицо, неоднократно отмечавшегося резкими выпадами в адрес Украины, Братислава официально "свернула" поставки оружия.

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