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РФ может вывести войска из четырех областей Украины только при одном условии - Клочок

Юрий Берендий
19 сентября 2024, 16:06
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Россия может принять решение о выводе войск из четырех областей Украины после того, как к власти в РФ придет следующий президент, отметил аналитик.
РФ может вывести войска из четырех областей Украины только при одном условии - Клочок
Есть условие при котором РФ выйдет из 4 областей Украины и Крыма / Коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Генштаб ВСУ, скриншот из видео

Недавно российские медиа активно распространяли информацию о якобы готовности России вернуть Украине Херсонскую и Запорожскую области в рамках переговоров. В своем интервью "Главреду" руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок рассказал о возможных условиях такого сценария.

По его словам, варианты развития событий могут быть разными, и не стоит отбрасывать ни один из них.

"Офис президента был очень возмущен публикацией BILD о замораживании войны на отдельных участках. Конечно, локальное замораживание - это какой-то бред, но все это связано с тем, что будет неопределенным статус отдельных территорий, о чем я говорил. И одни это могут называть замораживанием, а другие - дипломатическим возвращением территорий, то есть невоенным путем, о чем говорил президент. То есть одно и то же будут называть по-разному, тем самым сея "измену" или "победу"", - отмечает Клочок.

Он отметил, что обмен территориями выглядит несколько странно, но допускает возможность договоренностей, например, по выходу российских войск из Донецкой или Луганской областей.

Эксперт напомнил, что до 2022 года уже существовала линия разграничения в результате минских договоренностей.

"Сейчас ОП настаивает на том, что никакого Минска не будет, поэтому мы и попробуем донести Западу, что он не может признавать такой обмен. Да, обмен никак не будет формализован (я это исключаю совсем), но мы это просто будем понимать по факту: если ВСУ вышли из Курской области, то россияне вышли с определенной территории. Это будет сделано молча, никто, опять-таки, этого на бумаге закреплять не будет, и все территории Украины никогда не признают, например, та же Турция за Россией, потому что Эрдоган четко сказал, что так не может быть", - говорит он.

Смотрите видео интервью Валерия Клочко Главреду о мирных планах относительно Украины:

Клочок также отметил, что контроль над территориями может быть передан временно под надзор какой-то нейтральной миссии, например ОБСЕ, до момента смены власти в России, что может произойти после ухода Путина.

"Когда будет другой правитель, который сможет принять решение об изъятии из конституции РФ положения о присоединении Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей и Крыма. Мол, это все была ерунда, и будет большое разоблачение Путина, как и Сталина во времена Хрущева. Это на России не меняется, ведь если читать российскую историю, то она от Ивана Грозного и до сих пор циклична. Возможно, в 1917 году произошел определенный сбой, но в целом юродство и все остальное присутствует и по сей день. И, как правило, следующий правитель разоблачает предыдущего, рассказывает о том, что он неправильно делал и так далее", - добавил он.

Эксперт добавил, что Запад серьезно рассматривает вариант ждать устранения Путина, которое может произойти естественным путем или в результате других обстоятельств.

"Впрочем, сейчас я вижу интересным прекратить войну как для Запада, так и для партнеров России, которые сотрудничают с Западом. Поэтому такой вариант существует. Конечно, он еще не стопроцентно окончательный, но по крайней мере Запад все для этого делает", - резюмировал он.

Формула мира инфографика
Что известно об украинской формуле мира / Инфографика: Главред

Кто такой Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Башня", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2016 по 2018 год - председатель центрального исполнительного комитета всеукраинской партии.

С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии.

С 2010 года - до сих пор - основатель, директор частного предприятия.

С 2005 по 2006 год - главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва.

2005 год (с марта по октябрь) - начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга.

С 2004 по 2005 годы - пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва.

С 2003 по 2004 годы - инспектор отдела образования районной государственной администрации.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска продвинулись в районах пяти населенных пунктов на востоке Украины и в Курской области. Об этом сообщает аналитический ресурс DeepState, который также опубликовал обновленные карты боевых действий.

Силы обороны Украины продолжили штурм Глушковского района в Курской области, а также продвинулись на восток от Краснооктябрьского, расположенного к юго-западу от Коренево. По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), это расширило плацдарм ВСУ в Курской области, что подтверждают геолокационные данные от 17 сентября.

Президент Владимир Зеленский заявил, что план победы - стратегия завершения войны, разработанная Офисом президента, - уже готов. Он также опроверг слухи о наличии пункта о замораживании войны. В своем вечернем обращении Зеленский сообщил, что ведутся переговоры с партнерами о поставках вооружения и новых систем ПВО.

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