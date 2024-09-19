Венгерский парламент уходит под воду: наводнение продолжает кошмарить Европу

В столице Венгрии Будапеште Дунай вышел из берегов и затопил набережную, где находится знаменитое здание венгерского парламента.

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Дунай подтопил парламент Венгрии / Коллаж: Главред, скриншот, фото ua.depositphotos.com

Циклон "Борис" принес в Австрию, Чехию, Венгрию, Румынию, Словакию и Польшу проливные дожди и страшную непогоду. Немыслимые наводнения, как результат, накрыли Европу - это привело к гибели по меньшей мере двадцати человек, массовым эвакуациям и разрушению домов. Стихийное бедствие накрыло Венгрию сполна, рассказали очевидцы изданию Reuters.

Что нужно знать о Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру. видео дня

Наводнение в Венгрии 2024 года

Уровень воды в реке Дунай не перестает подниматься. Социальными сетями распространяются новые и новые жуткие видеофиксации безжалостных наводнений.

В столице Венгрии Будапеште Дунай вышел из берегов и затопил набережную, где находится знаменитое здание венгерского парламента.

Дунай вышел из берегов в Венгрии / фото: тг-канал Главред

Однако это еще далеко не конец - пик наводнения ожидается в столице Венгрии вечером 21 сентября, когда уровень воды поднимется примерно до 8,5 метра, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Однако он успокоил, что, несмотря на серьезность ситуации, у венгерских властей достаточно ресурсов для борьбы с паводком.

Хотя нынешнее наводнение на Дунае не нанесло серьезного ущерба Будапешту, эксперты предупреждают, что изменение климата может вызвать более частые ранние наводнения.

"Количество осадков зимой растет, и с повышением температуры мы будем наблюдать меньше снегопадов, плюс снег может таять раньше. Можно предположить, что в будущем наводнения, вызванные таянием снега, которые раньше происходили весной, могут возникать раньше, возможно, в зимние месяцы", - считает исследовательница Анна Кись.

В водном управлении заявили, что последний раз уровень Дуная превышал 6 метров в декабре 1987 года, но тогда он не затопил набережные дорог.

"На притоках Дуная выпало большое количество осадков и из-за мягкой, но влажной погоды растаял снег, поэтому паводок пришел раньше. Нельзя исключать возобновления паводка весной", - говорится в сообщении.

Наводнение в Польше 2024

К слову, наводнение в Польше продолжается, что вызвало серьезные панические настроения среди населения. Так, после заседания кризисного штаба во Вроцлаве, главе польского правительства Дональду Туску даже пришлось развенчивать фейк о том, что якобы планируется подрыв противопаводковых насыпей.

"Обнаружен человек, который, переодевшись в форму, под видом военного ходит по разным местам и сообщает, что вскоре взорвут насыпи. Человек ездит на машине с фальшивыми номерами, то это уже не весело, не на любительство, а серьезные проблемы. Мы ничего нигде не планируем взрывать",- отметил он.

В то же время Туск предостерег, что пока еще рано утверждать, что нет угрозы подтопления Вроцлава.

Как известно, жесткие наводнения и снегопады наделали беды в Европе. В Польше, Румынии и Чехии продолжает обостряться ситуация с наводнениями, а в Австрии снегопады и лавины.

Что известно о наводнении в Центральной Европе 2024 года Половодье в Центральной Европе 2024 года - наводнение, начавшееся в Центральной Европе в пятницу 13 сентября 2024года . Стало следствием прихода циклона "Борис", который вызвал резкое похолодание и осадки, сообщает Википедия. Ситуация усугубляется из-за глобального потепления, из-за которого Средиземное море нагревается, а атмосфера поглощает больше влаги, что приводит к увеличению количества осадков в хорошую погоду. 11 и 12 сентября вихрь низкого давления с высотным низким ядром, получивший международное название "Борис", а в Берлинском университете - "Анетт", сформировался на протяженном холодном фронте над северной Италией. Резкие климатические контрасты над Европой, в частности северные и южные течения длиной более 2000 км, высокая температура в Средиземноморье и полярный воздух над Северным морем, вызвали значительный перенос влаги в восточную часть Центральной Европы и интенсивное накопление осадков в Карпатах и Северных Альпах.

Погода в Украине - последние новости

К слову, нашу страну также ждут не солнечные времена - заморозки накроют часть Украины. Холоднее всего будет ночью - температура воздуха в эту часть суток будет опускаться сильнее.

Что интересно, в какие регионы придет сильное похолодание рассказала синоптик Наталка Диденко. Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение во многих областях Украины.

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