Разрушены тысячи домов, есть погибшие: жесткие наводнения и снегопады наделали беды в Европе

Непогода не обошла стороной и Украину - в Одессе из-за сильных осадков подтоплены улицы, вода заливает укрытия, подвалы и паркинги и затапливает автомобили.

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Наводнение в Польше/ коллаж: Главред, фото: rmf.fm

Непогода наделала беды в Восточной Европе - во многих странах наводнения, снегопады и лавины. Так, в Польше, Румынии и Чехии продолжает обостряться ситуация с наводнениями, а в Австрии снегопады и лавины. Также из-за обильных осадков в Словакии и Венгрии есть угроза выхода Дуная из берегов, сообщает 24 канал.

В Польше каждый час ухудшается ситуация с наводнениями. Из-за циклона "Борис", который вызвал обильные дожди с 12 сентября, резко повысились уровни воды, особенно на юго-западе страны. От наводнения больше всего пострадали Нижнесилезское и Опольское воеводства, хотя под угрозой также находятся Силезское и Малопольское. В городе Клодзко из-за угрозы наводнений уже началась эвакуация местного населения. Пока о жертвах или разрушениях в Польше не сообщается, однако власти предупреждают, что ситуация может ухудшиться. В то же время синоптики отмечают, что в этом году осадков выпало даже больше, чем во время большого наводнения 1997 года.

видео дня

Еще хуже ситуация наблюдается в Румынии. Там из-за наводнения были разрушены тысячи домов, уже известно о 4 погибших. Известно, что повреждения получили около 5 тысяч домов, а 25 тысяч обесточены.

Также из-за наводнений был объявлен самый высокий уровень угрозы в Чехии. Подтопления угрожают нескольким регионам, в частности Есеницкому и Опавскому. О наивысшей угрозе наводнения было объявлено в 38 населенных пунктах. В Праге подняли защиту и, в частности, закрыли зоопарк. Ожидается, что стихия продолжит усиливаться.

В то же время в Австрии зафиксированы снегопады и сход лавин. В Тироле сошла лавина, когда в горах находилась группа из 30 туристов. Один человек пропал, его поиски продолжаются.

В Словакии и Венгрии ожидают, что из-за непогоды может повыситься уровень реки Дунай. Ожидается, что пик наводнения может достичь 8 метров и накрыть регионы уже на следующей неделе. Спасатели готовятся к возможным последствиям.

Одессу подтапливает из-за дождей

Непогода не обошла и Украину. Так, после сильных осадков в Одессе подтоплены улицы, вода заливает укрытия, подвалы и паркинги.

Подтопление в Одессе/ скрин

Смотрите видео наводнений в Одессе 15 сентября:

Накануне в Укргидрометцентре предупреждали о сильных дождях и грозах в части областей Украины в воскресенье, 15 сентября.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. 15 сентября в западных, Винницкой, Одесской и Житомирской областях грозы; в Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской, днем и в Одесской областях значительные дожди; на левобережье порывы ветра 15-20 м/с. I уровень опасности, желтый", - говорится в предупреждении Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в нашем государстве ударит аномальная жара - стало известно, где в Украине будет +29 градусов. Погода в течение недели будет удивлять слишком высокими как для сентября температурами воздуха. Жара накроет ряд регионов нашего государства.

Также ранее сообщалось, что 14-15 сентября Украину накроет шторм. В субботу и воскресенье, 14-15 сентября, ожидается солнечная активность с К-индексом 6 (красный уровень), что соответствует сильной магнитной буре.

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