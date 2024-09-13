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Магнитная буря способна влиять на самочувствие: 14-15 сентября Украину накроет

Даяна Швец
13 сентября 2024, 22:05
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В субботу и воскресенье, 14-15 сентября, ожидается солнечная активность с К-индексом 6 (красный уровень), что соответствует сильной магнитной буре.
Магнитная буря способна влиять на самочувствие: 14-15 сентября Украину накроет
В США опубликовали прогноз на выходные, 14-15 сентября / фото: depositphotos.com/ua

Каким 14-15 сентября 2024 года будет прогноз солнечной и геомагнитной активности рассказал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Как известно, мощность геомагнитной бури измеряется К-индексом - от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

"В субботу и воскресенье, 14-15 сентября, ожидается солнечная активность с К-индексом 6 (красный уровень), что соответствует сильной магнитной буре, способной влиять на самочувствие метеозависимых людей", - рассказали в Центре прогнозирования США.

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Однако важным моментом является то, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких дней. Они вызваны возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

К сожалению, для метеозависимых людей магнитные бури могут обернуться неприятными симптомами:

  1. Головная боль - частый симптом, поскольку магнитная буря может влиять на нервную систему.
  2. Усталость - люди могут чувствовать повышенную усталость или слабость.
  3. Повышенная тревожность - эмоциональное состояние может обостриться, появляется раздражительность или чувство стресса.
  4. Проблемы со сном - бессонница или плохой сон могут сопровождать магнитные бури.
  5. Снижение концентрации - некоторые испытывают трудности с концентрацией или памятью.
  6. Повышение артериального давления - у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут обостряться симптомы, например, повышается артериальное давление.

Хотя не все испытывают эти симптомы, магнитные бури могут влиять на людей, чувствительных к изменениям в окружающей среде.

Какими способами можно уменьшить влияние магнитной бури

Чтобы уменьшить влияние магнитной бури на организм, можно придерживаться нескольких простых советов:

  1. Полноценный отдых и сон - старайтесь хорошо высыпаться, чтобы организм мог лучше адаптироваться к изменениям в магнитном поле.
  2. Сбалансированное питание - употребляйте больше свежих овощей, фруктов и продуктов, богатых магнием (орехи, бобовые, зелень), что помогает стабилизировать нервную систему.
  3. Оставайтесь гидратированными - пейте достаточное количество воды, чтобы поддерживать водно-солевой баланс, это поможет избежать головной боли и усталости.
  4. Физическая активность - легкие упражнения на свежем воздухе помогут улучшить кровообращение и уменьшить напряжение.
  5. Минимизируйте стресс - медитация, йога или просто время на отдых помогут снизить уровень тревожности во время бури.
  6. Ограничьте употребление кофеина и алкоголя - они могут усилить чувство тревоги или влиять на артериальное давление.
  7. Избегайте перегрузок - старайтесь не заниматься тяжелой работой или принимать важные решения во время магнитной бури, чтобы избежать дополнительного стресса.

Также стало известно, когда в Украине закончится непогода и в регионы вернется потепление.

В свою очередь заведующая отделом метеорологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра Наталья Голеня рассказала, рассказала, какой будет погода в Украине осенью 2024 года.

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