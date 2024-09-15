'Это критично для нас': Буданов назвал одну из самых больших проблем на фронте сейчас

Российские оккупанты очень продвинулись в производстве ракет "Искандер", которое стало "массированным". Но самая большая проблема заключается в другом.

https://glavred.info/ukraine/eto-kritichno-dlya-nas-budanov-nazval-odnu-iz-samyh-bolshih-problem-na-fronte-seychas-10597163.html Ссылка скопирована

Буданов назвал одну из самых больших проблем на фронте на данный момент/ коллаж: Главред, фото: ГУР, mil.ru

Поставки Северной Кореей боеприпасов стране-агрессору России являются критическими для Украины.

Пока что поставки северокорейских ракет нашему врагу происходят в малых объемах, но основную проблему на фронте для украинских военных могут составлять боеприпасы, которые российские оккупанты получают от КНДР. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов во время Ялтинской европейской стратегии, которая состоялась 13-14 сентября 2024 года в Киеве. По его словам, Украина пока ничего не может с этим поделать.

"Как руководитель разведки я могу прямо сказать: то, что они поставляют там баллистические ракеты, - это неприятно для нас, но это не те объемы, а вот что касается боеприпасов - это критично для нас", - заявил Буданов. видео дня

Также он добавил, что страна-агрессор Россия значительно продвинулась в производстве ракет "Искандер". Он отметил, что производство таких ракет уже стало массированным. В то же время он отметил, что огромной проблемой являются также управляемые авиабомбы.

"Другой вопрос - это производство средств поражения. Вот здесь они продвинулись. По производству ракет они продвинулись, количества производства "Искандеров", на других они значительно меньше сосредоточили свое внимание. В конце концов, мы четко сейчас видим массированное использование "Искандеров-М". Огромная проблема - управляемые авиабомбы. Их производство увеличено... Не буду никого пугать, скажем так, увеличено в несколько раз. Это является огромной проблемой для линии фронта. Это все вооружение, которое действует на тактической глубине, то есть его влияние испытывают в основном именно военные на линии соприкосновения и рядом с ней", - отметил Буданов.

Кирилл Буданов/ скрин

Смотрите видео с комментарием Буданова:

Напомним, ранее Буданов отмечал, что РФ хочет завершить войну до 2026 года. Серьезные экономические и социально-политические проблемы в России могут обостриться с середины 2025 года, заявил руководитель ГУР.

ОТРК Искандер Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия. Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

12 сентября Россия ночью выпустила "Шахеды" над Хмельницкой АЭС. Ударный дрон-камикадзе "Шахед", которые Россия закупает у Ирана и использует против Украины, в ночь на 12 сентября был зафиксирован в районе Хмельницкой АЭС. Такой маршрут ударных российских БПЛА - часть российской террористической тактики, отметил председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

13 сентября россияне сбросили мощные КАБы на Сумщину - погибли 2 человека, среди пострадавших ребенок. После сильного удара были повреждены многоквартирные жилые дома, больница и отсутствовало электроснабжение.

В ночь на 15 сентября РФ ударила по Украине ракетами и дронами, были "прилеты" в нескольких областях. Сбить удалось не все ракеты и дроны, которые запустила по Украине страна-агрессор Россия. В нескольких областях были "прилеты".

Напомним, полковник назвал цели новых массированных ударов РФ. РФ использует удары по объектам, которые критически важны для Украины, говорит Владислав Селезнев.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред