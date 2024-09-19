Путин создает 1,5-миллионную армию: в разведке Британии назвали главную проблему

РФ увеличит численность подразделений в своих сухопутных войсках, говорят в британской разведке.

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В Британии оценили решение Владимира Путина об увеличении численности армии РФ / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Міноборони РФ

Указ диктатора РФ Владимира Путина об увеличить численность армии страны-агрессора на 180 тысяч приведет к тому, что общее количество российской армии может достигнуть 1,5 миллиона человек.

Это уже третий подобный указ, который был подписан в Кремле с начала полномасштабной войны против Украины в феврале 2022 года, говорится в отчете британской разведки, который публикует Минобороны Великобритании.

Британские военные аналитики уточняют, что стремление РФ увеличить численность войск хорошо известно. Они напоминают, что в декабре 2022 года Сергей Шойгу, который тогда занимал должность министра обороны, призывал Путина подписать такой указ.

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При этом не исключается, что РФ, вероятно, увеличит количество и численность подразделений в своих сухопутных войсках, чтобы разместить большую часть из дополнительных 180 тысяч человек.

"Несмотря на заявленное намерение расширить свои силы, вероятно, что этому стремлению будут препятствовать продолжающиеся тяжелые потери в конфликте с Украиной и проблемы с набором личного состава", — добавили в британской разведке.

/ @DefenceHQ

Министерство обороны Великобритании Министерство обороны Великобритании – исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия. Минобороны Британии часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сведения.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин увеличивает армию России не из-за войны в Украине. Российские военные начинают формировать новые дивизии, армейские корпуса и армии.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин снова увеличил численность армии РФ. Численность военнослужащих возрастет с 1 млн 320 тысяч до 1,5 млн человек. Указ вступит в силу 1 декабря 2024 года.

На Курщине украинские воины взорвали расположение армии РФ вместе с россиянами. На опубликованном видео зафиксировано, как здание с россиянами взлетело в воздух. Мощный удар по месту скопления оккупантов в Курской области они назвали ответом на обстрел Института связи в Полтаве.

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