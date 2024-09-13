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Армия РФ продвинулась в пяти населенных пунктах на Востоке Украины - DeepState

Анна Ярославская
13 сентября 2024, 07:52
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Российские войска смогли продвинуться в Макеевке, Красногоровке, Гродовке, а также возле Песчаного и Пречистовки.
армия РФ, оккупанты на танках
Армия РФ имеет успехи на Востоке Украины / Коллаж: Главред, фото: flickr

Российская оккупационная армия продвинулись возле пяти населенных пунктов на Востоке Украины. Об этом говорится в отчете аналитиков мониторингового канала DeepState.

Согласно отчету аналитиков, ВС РФ имели успех в Макеевке в Донецкой области. Также оккупанты смогли продвинуться в Красногоровке, Гродовке, а также возле Песчаного и Пречистовки.

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

видео дня

С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.

Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Что говорят в Генштабе ВСУ

В ночь на 13 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что на Краматорском направлении оккупанты пытались вклиниться в оборону украинских военных в районе Часового Яра и населенного пункта Ступочки. Ситуация под контролем украинских военных.

На Торецком направлении агрессоры пять раз атаковали при поддержке авиации вблизи Торецка, Нелиповки и в районе Нью-Йорка. Еще два боестолкновения продолжаются, отметили в Генштабе.

На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боеприкосновений возросло до 32.

"Захватчики продолжают давление на наши позиции вблизи Воздвиженки, Новоалександровки, Зеленого Поля, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Селидового и Михайловки. Нашими защитниками на данный момент отбиты 28 атак. Основные усилия сегодня враг прикладывал в районе Гродовки и Новогродовки, где произошло около 50 процентов всех столкновений", - сообщили в Генштабе.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 48 боевых столкновений разной интенсивности. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка и Георгиевки, где произошло около 75 процентов всех боев.

Кроме того, враг атаковал в сторону Украинского, Александрополя и Желаемого Первого.

Ситуация на фронте - последние новости

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что в Покровске Донецкой области в результате российских обстрелов прекращено водоснабжение, восстановление пока невозможно. По его словам, ситуация в Покровске сложная и "в ближайшее время лучше не станет", поэтому он призвал местных жителей эвакуироваться.

Российская армия оккупировала Лисовку в Донецкой области. Как сообщили аналитики мониторингового канала DeepState, враг также продвинулся возле Лисовки, Клещеевки, Невельского, в Украинскую и окрестностях.

Силам обороны Украины пришлось отступить из Водяного, расположенного в 4 км от Угледара. Об этом 9 сентября заявили аналитики мониторингового канала DeepState. Украинское командование не сообщало о потере этого населенного пункта.

Армия страны-агрессора России за последние недели достигла тактического продвижения под Угледаром Донецкой области. Как сообщают в отчете британской разведки, скорее всего, это направление и в дальнейшем будет оставаться горячим.

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