"Вся армия РФ воюет тут": Буданов высмеял российские мифы об "эскалации"

У страны-агрессора РФ отсутствуют возможности какой-либо эскалации в то время, пока она ведет захватническую войну против Украины, заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
"Я все эти мифы об эскалации слышу с 2014 года. Что такое эскалация, когда мы ведем полностью конвенционную, общевойсковую войну? Абсолютно все типы вооружения, только существующие в мире, уже использованы" – сказал он на 20-й ежегодной встрече YES в Киеве.
При этом глава ГУР отверг серьезность высказанного предположения, что Путин окажет гораздо больше помощи странам и группам на Ближнем Востоке для эскалации.
"Чем же он поможет, когда он сам просит помощи у других? Чем он глобально поможет? Да, можно отправить подразделение спецназначения, нет проблем. Можно передать, там, 50 ПЗРК, например. Но что дальше? Все воюет тут, вся российская армия, все, что производится, прямо с конвейера прямо идет на фронт. Все, что они закупают – кстати, им никто ничего бесплатно не отдает – все идет на фронт. Чем они помогут?" – пояснил он.
Вместе с тем Буданов добавил, что россияне "глобально они не могут ничего поделать, пока идет война в Украине".
Кто такой Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант.
С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.
В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.
Ранее Буданов высказался о вероятных сроках завершения войны. Серьезные экономические и социально-политические проблемы в России могут обостриться с середины 2025 года, заявил руководитель ГУР.
Напомним, ранее Буданов назвал одну из самых больших проблем на фронте. Российские оккупанты очень продвинулись в производстве ракет "Искандер", которое стало "массированным". Но самая большая проблема заключается в другом.
Как сообщалось ранее, Кирилл Буданов заявил о том, что РФ остановила наступление почти на всех участках фронта. Россияне любой ценой пытаются показать, что они достигают своей цели, отметил глава ГУР.
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