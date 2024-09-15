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"Вся армия РФ воюет тут": Буданов высмеял российские мифы об "эскалации"

Алексей Тесля
15 сентября 2024, 16:18
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Глава ГУР поставил под сомнение возможности РФ помогать странам и группам на Ближнем Востоке для эскалации.
Кремль, Путин, Кирилл Буданов
Кирилл Буданов оценил вероятность новой эскалации Кремля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

У страны-агрессора РФ отсутствуют возможности какой-либо эскалации в то время, пока она ведет захватническую войну против Украины, заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

"Я все эти мифы об эскалации слышу с 2014 года. Что такое эскалация, когда мы ведем полностью конвенционную, общевойсковую войну? Абсолютно все типы вооружения, только существующие в мире, уже использованы" – сказал он на 20-й ежегодной встрече YES в Киеве.

При этом глава ГУР отверг серьезность высказанного предположения, что Путин окажет гораздо больше помощи странам и группам на Ближнем Востоке для эскалации.

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"Чем же он поможет, когда он сам просит помощи у других? Чем он глобально поможет? Да, можно отправить подразделение спецназначения, нет проблем. Можно передать, там, 50 ПЗРК, например. Но что дальше? Все воюет тут, вся российская армия, все, что производится, прямо с конвейера прямо идет на фронт. Все, что они закупают – кстати, им никто ничего бесплатно не отдает – все идет на фронт. Чем они помогут?" – пояснил он.

Вместе с тем Буданов добавил, что россияне "глобально они не могут ничего поделать, пока идет война в Украине".

Кто такой Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Ранее Буданов высказался о вероятных сроках завершения войны. Серьезные экономические и социально-политические проблемы в России могут обостриться с середины 2025 года, заявил руководитель ГУР.

Напомним, ранее Буданов назвал одну из самых больших проблем на фронте. Российские оккупанты очень продвинулись в производстве ракет "Искандер", которое стало "массированным". Но самая большая проблема заключается в другом.

Как сообщалось ранее, Кирилл Буданов заявил о том, что РФ остановила наступление почти на всех участках фронта. Россияне любой ценой пытаются показать, что они достигают своей цели, отметил глава ГУР.

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