РФ остановила наступление почти на всех участках: Буданов рассказал, чего ждать зимой

Россияне любой ценой пытаются показать, что они достигают своей цели, отметил глава ГУР.

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Российское наступление начало стихать в августе - Буданов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 58 отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского, АЗОВ

Натиск российских оккупантов был максимальным до августа. Вражеское наступление прекратилось на большинстве направлений, кроме главного. Об этом заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью "Радио Хартия".

"Мы говорили прямо и откровенно, что натиск россиян будет максимальным до августа. Мы всегда это говорили. В августе будут пересмотрены планы - наступление или немного продолжится, или будет приостановлено. Но в августе произошло несколько других событий, и россияне вместе с тем, в принципе, прекратили наступление почти на всех участках, кроме направления главного удара. У них уже обратная логика начинает работать - любой ценой показать, что они достигают своей цели несмотря ни на что, поэтому туда брошено все, что есть", - отметил глава ГУР.

По его словам, ход событий обычно предсказуем и соответствует определенным алгоритмам. Однако, форс-мажорные обстоятельства случаются редко. Буданов отметил, что большинство людей живет по линейному времени, где есть секунды, минуты, годы, однако есть и те, кто живет по событийному времени. В этом случае не важно, сколько займет движение из точки А в точку Б. Именно тогда и становятся заметными алгоритмы, по которым развиваются события.

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Буданов также подчеркнул, если российские медиа обещают зимнюю кампанию, это свидетельствует об окончании летней наступательной кампании. Он добавил, что зима усложняет ведение боевых действий, ведь к обычным проблемам добавляются еще и суровые погодные условия.

"Но это не говорит о том, что они зимой оставят попытки какого-то давления на нас", - подчеркнул глава ГУР.

Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

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Как сообщал Главред, армия России за последние недели достигла тактического продвижения под Угледаром Донецкой области. Британская разведка отмечает, что это направление, вероятно, останется горячим.

Однако президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ситуация на Покровском направлении за последние несколько дней "была лучше", но для окончательных выводов нужно дождаться стабилизации.

Кроме этого, глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов отметил, что перелома в российско-украинской войне пока не произошло, но он приближается. Сравнивая ситуацию с футбольным матчем, Буданов сказал, что Украина находится на 70-й минуте игры.

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