'Мы сидим на 70-й минуте матча': Буданов сделал заявление о переломе войны

В ближайшие два месяца в РФ запланированы "серьезные замены" в силовом блоке и вскоре мы это увидим, отметил глава ГУР.

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Буданов ответил, произошел ли перелом в войне с РФ / Коллаж: Главред, фото: 3 отдельная танковая Железная бригада, УНИАН

Перелома в российско-украинской войне пока не произошло, но он приближается. Если сравнивать с футболом, то Украина находится на 70-й минуте матча. Об этом заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью "Радио Хартия".

Буданову напомнили, что ранее он сравнивал войну с футбольным матчем, отмечая, что "сейчас счет 1:1 и идет 70-я минута матча". Он подтвердил, что мы до сих пор на "70-й минуте", перелома еще не произошло, но он неустанно приближается. Буданов подчеркнул, что ресурсы ограничены как у Украины, так и у России.

"Я здесь перехожу в событийность. Мы там и сидим (на 70-й минуте матча - Главред). Слава Богу, что перелом в сторону врага не произошел. Перелома еще нет, но это все рядом. Вы правильно понимаете. Не может оно всю жизнь так продолжаться, ресурсы не являются бесконечными: ни у нас, ни у них", - сказал глава ГУР. видео дня

По его словам, в России запланированы серьезные перемены в силовом блоке в ближайшие два месяца.

"Относительно российской стороны могу вам сказать: в ближайшие два месяца там запланированы замены серьезные в силовом блоке. Ну, как они состоятся, увидим скоро, не так долго осталось ждать", - отметил Буданов.

Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

Напомним, на Харьковском направлении враг продолжает атаки на украинские позиции, однако не имеет успехов. Ситуация сложная в Волчанске, там бои продолжаются даже внутри зданий. Оккупанты используют тактику "просачивания", перемещаясь между домами и проводя штурмы.

Как сообщал Главред, армия России за последние недели достигла тактического продвижения под Угледаром Донецкой области. Британская разведка отмечает, что это направление, вероятно, останется горячим.

Однако президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ситуация на Покровском направлении за последние несколько дней "была лучше", но для окончательных выводов нужно дождаться стабилизации.

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