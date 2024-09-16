Путин снова увеличил численность армии РФ: что известно

Диктатор Владимир Путин решил увеличить штатную численность российских вооруженных сил до 2 миллионов 389 тысяч человек. Об этом свидетельствует его указ, сообщают росСМИ.
Так, численность российской армии с 2 млн. 209 тысяч возрастет до 2 млн. 389 тысяч человек. Численность военнослужащих возрастет с 1 млн 320 тысяч до 1,5 млн человек. Указ вступит в силу 1 декабря 2024 года.
Стоит заметить, что в прошлый раз Путин увеличивал численность армии в декабре 2023 года. Тогда армия была увеличена на 160 тысяч человек, количество военнослужащих - на 170 тысяч.
Армия страны-агрессора России - что известно
Напомним, украинские защитники прицельно ударили по месту скопления российских войск в Курской области в селе Веселое. На опубликованном видео зафиксировано, как здание с россиянами взлетело в воздух.
После подрыва основных мостов через Сейм в Курской области, около трех тысяч российских оккупантов оказались в окружении. Многие из них сдаются в плен, однако некоторые группы таки оказывают сильное сопротивление.
Также сообщалось, что российские пропагандистские СМИ жалуются о том, что у командования РФ нет другого варианта, кроме как перебрасывать наемников частной военной компании "Вагнер" из Африки в Курскую область.
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