У Путина истерят из-за приглашения Украиной Красного Креста и ООН на Курщину

Гражданские жители на территории Курской области получали и получают гуманитарную помощь, подчеркнули в МИД.

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Дмитрий Песков прокомментировал заявление МИД Украины / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Facebook/RedCrossUkraine, kremlin.ru

Министерство иностранных дел Украины обратилось к Организации Объединенных Наций и к Международному Комитету Красного Креста с предложением присоединиться к мерам гуманитарного реагирования в районах Курской области, которые находятся под контролем ВСУ.

Как говорится в заявлении МИД, Украина, соблюдая все нормы и принципы международного гуманитарного права и прав человека, осуществляя эффективный контроль в отдельных районах Курской области, неукоснительно соблюдает взятые на себя международные обязательства в сфере международного гуманитарного права, в частности по защите гражданского населения во время ведения боевых действий.

"Украина подтверждает неукоснительное соблюдение взятых на себя международных обязательств в упомянутых сферах и готова оказывать всемерное содействие деятельности сотрудникам ООН и МККК на указанных территориях", - сказано в документе.

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При этом в украинском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что уже направили в ООН соответствующую ноту.

"С первых дней Курской операции Силы обороны Украины как цивилизованная европейская армия проявили высокий профессионализм и полное соблюдение принципов международного гуманитарного права. Гражданские жители на территории Курской области получали и получают гуманитарную помощь, удовлетворение основных гуманитарных нужд, возможность выезда из районов боевых действий. Учитывая гуманитарную ситуацию и необходимость надлежащего обеспечения основополагающих прав человека на территории Курской области, МИД Украины обратилось в ООН присоединиться к мерам гуманитарного реагирования на указанной территории и направило ООН соответствующую ноту", - пишут украинские дипломаты.

МИД также обратилось нотой к МККК как гаранту международного гуманитарного права с просьбой принять участие в мерах гуманитарного реагирования и осуществлять мониторинг соблюдения принципов международного гуманитарного права в соответствии с Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны 1949 года, добавили в МИД.

Истеричная реакция Кремля

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков назвал "провокацией" приглашение Украиной предстателей Организации объединенных наций и Международного Комитета Красного Креста посетить территории Курской области РФ, которые сейчас контролируются ВСУ.

"Мы рассчитываем на то, что подобные провокационные заявления не будут восприниматься адресатами. Это чистого рода провокация", - цитируют его российские пропагандисты.

Кто такой Дмитрий Песков? Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

Ранее сообщалось о том, что ВСУ прорвали границу РФ на новом направлении. Украинские силы "достигли южной окраины Веселого и практически взяли его под контроль", пишет Forbes.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские силы продвинулись в Курской области. Украинские силы продолжают наступательные операции и продвинулись у нескольких населенных пунктов.

Как сообщалось ранее, на Курщине взорвали расположение армии РФ вместе с россиянами. Об успешной атаке рассказали бойцы подразделения "Khorne Group" 116-й отдельной механизированной бригады.

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