"Он сядет и начнет переговоры": Зеленский назвал главный страх Путина

Владимир Путин чувствует слабость Запада и Глобального Юга, считает Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский рассказал о страхах Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

Владимир Путин не хочет остановить войну, несмотря на послания о якобы "мире", потому что он очень боится успеха Украины, заявил президент Владимир Зеленский.

"Я думаю, что он (Путин, – ред.) не изменил своей главной идеи. И иногда он играет только для некоторых лидеров, которые ждут от Путина каких-то эмоций, чтобы услышать что-то о мире. А иногда он может передать какие-то послания Глобальному Югу или еще куда-то, и они начинают говорить…Видите, Путин готов к диалогу", - подчеркнул он в интервью для программы GPS Фарида Закарии на CNN.

Президент отметил, что Путин игрок, и "чувствует эту слабость Запада и Глобального Юга", а также находит место, где они не едины, где у них разные интересы.

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"И я думаю, что это проблема, которую люди должны понять: его миссия не в том, чтобы остановить войну. Он не хочет ничего останавливать, потому что ему не нужна и он очень боится успеха Украины. Дело даже не в победе", - подчеркнул глава государства.

По его словам, для победы необходимо сделать Украину сильной, поскольку, тогда другая сторона знает, что вы "настолько сильны, насколько это возможно, чтобы оказать влияние на её общество, чтобы не быть очень счастливым от этой войны".

Зеленский отметил, что Путин не боится ни лидеров, ни стран, ничего, кроме своего общества, российского народа.

"И если россияне будут в опасности, если у них не будет комфортной жизни, если они будут жить без энергетики, как наши люди, они поймут цену войны. Они будут недовольны этим и начнут влиять на него, на Путина. Вот почему я сказал, что сделайте Украину сильной, и вы увидите, что он сядет и начнет вести переговоры", - подытожил президент.

Что известно о CNN? CNN - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Сейчас расположена в г. Атланта, штат Джорджия, США. CNN первой начала круглосуточное вещание в 25-ю годовщину своего основания, 1 июня 2005 года, пишет Википедия.

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У Байдена однозначно высказались насчет завершения войны и мирного плана. Мирный план не должен противоречить принципам суверенитета и территориальной целостности Украины, говорит Джейк Салливан.

Напомним, ранее Владимир Зеленский отреагировал на информацию о "мирном плане Шольца". Владимир Зеленский отметил, что ему неизвестно о наличии какого-либо мирного плана окончания войны в Украине со стороны канцлера Германии Олафа Шольца.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский раскритиковал "мирную" позицию Бразилии и Китая. Президент надеялся, что его бразильский коллега понял позицию Украины, однако на практике страна поддерживает Россию.

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